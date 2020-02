Pro D2 : Biarritz à Vannes pour assurer une place dans le top six

Biarritz, France

Voilà un match important pour ces deux équipes en vue d'une qualification pour les phases finales du championnat. Biarritz (6e) se déplace ce vendredi à Vannes (7e) pour le compte de la 20e journée de Pro D2. Avec un premier objectif : être sûr de camper dans le top 6 pour l’équipe victorieuse.

Le match de la phase aller, sur la pelouse d’Aguiléra, avait été serré. Menés 6-14 jusqu'à l'heure de jeu, les Rouge et blanc avaient alors profité du carton jaune pour Tuohy (66e) afin de marquer deux essais décisifs (Romain Ruffenach et Alexandre Nicoué) en toute fin de partie.

La deuxième à l'extérieur ?

Mais pour aborder le sixième bloc de la saison, il va falloir avoir les reins solides. Cela s’apparente, à dix journées de la fin du championnat, à une course de demi-fond. Ces quatre prochaines semaines, le BO va affronter coup sur coup quatre prétendants aux phases finales. Avec les déplacements à Vannes et Grenoble, et les réceptions de Perpignan et Nevers. Prolonger l’invincibilité à domicile ne sera pas facile et, dans le même temps il faudra ramener un maximum de points loin d’Aguiléra.

Et c’est là le problème. À l’extérieur, Biarritz n’a gagné qu’à Valence Romans, le promu, et a ramené quatre bonus de ses déplacements. Les problèmes soulignés : l’indiscipline, la régularité de la conquête, la gestion des temps forts et faibles face à certaines défenses hautes. Et par moments, des sautes de concentration, un manque d’implication.

Un bloc solide à venir

Mais au moment d’aborder le dernier tiers de la saison, Biarritz doit grandir, apprendre et rapidement progresser. À l’issu de ce bloc, le groupe biarrot saura où il peut placer le curseur. Et surtout, se préparer à d’éventuelles phases finales, dans des rencontres plus fermées, où les défenses prennent parfois le pas sur les attaques. Dans l’éventualité d’un barrage, à l’extérieur, ce que prépare à vivre le BO est peut-être le meilleur des entraînements.

Face au BOPB, le RC Vannes devra composer avec une troisième ligne décimée. Les Vannetais : les Bretons n’ont plus aucun flanker de formation prêt à jouer. Chalmers (épaule), Picault (dos), Abiven (commotion), Dumoulin sont blessés. Bazin, qui était avec l’équipe de France U20 lors du Tournoi des Six Nations, s’est blessé au genou. Pour sa part, Cramond est incertain (suspicion de fracture). Malgré tout, les Bretons, invaincus cette saison dans leur stade (9/9) espèrent poursuivre leur série pour se replacer dans la course aux phases finales.

Vannes / BO, 20e journée de Pro D2, jeudi 30 janvier à 20h45

▶ A vivre en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Pays Basque

Les compos