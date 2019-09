Pro D2 : Biarritz accueille Oyonnax et espère "ne pas être que dans la réaction"

Biarritz, France

Toujours le même mal. Depuis le début de la saison, Biarritz se montre en difficulté sur les première mi-temps. En déplacement, à Aurillac (20-5) ou Nevers (17-3), comme à domicile (3-7), les Rouge et blanc rentrent aux vestiaires avec un handicap à rattraper. Alors au moment d'accueillir Oyonnax, ce dimanche à Aguilera, joueurs comme entraîneurs affichent la volonté de soigner l'entame.

"Ne pas être que spectateurs"

Rien d'étonnant, sûrement, alors que le BO a vu arriver 15 nouveaux joueurs ainsi qu'un nouveau staff durant l'été. "Ce qui est factuel, c'est aussi la réaction de ce groupe, rassure Nicolas Nadau. Ce caractère, affichait notamment sur les deuxième période." Biarritz, une équipe à réaction ? Sur le papier, l'effectif semble solide, et match après match, la copie rendu en première mi-temps est de plus en plus aboutie.

Mais pour construire, certains diront qu'il faut des victoires. Que même si "l'état d'esprit est excellent", même si "le potentiel de ce groupe est énorme", et même si "on apprend dans les défaites" - surtout en début de saison - les victoires permettent elles, d'obtenir des certitudes.

"On montre de la fébrilité" - Nicolas Nadau

La réception d'Oyonnax peut-elle dans ce cas, permettre de lancer la saison, d'afficher ce que le BO est capable de faire en rendant une copie propre ? "C'est du costaud qui arrive, prévient le talonneur Romain Ruffenach. Ils ont une belle touche, une grosse mêlée, et même s'ils font tourner, ils vont venir avec des intentions."

À LIRE AUSSI - Compo : 4 changements côté biarrot pour la réception d'Oyonnax

"Il faut continuer dans ce sens, nos efforts vont finir par payer, ajoute Steeve Barry. On communique au quotidien, on continuer à faire connaissance mais il faut aussi du temps. Mais dimanche, on sera prêt pour le combat," finit par lâcher le trois-quart biarrot de 28 ans.

Steeve Barry, le trois-quart polyvalent du BO © Radio France - Stéphane Garcia

Les Rouge et blanc affichent des ambitions, veulent mettre les ingrédients. Reste à voir tout cela, dès le début du match ce dimanche, au risque de devoir, une nouvelle fois courir après le score et manquer des points qui pourraient s'avérer cruciaux au moment de faire les comptes à la fin du championnat.

Biarritz / Oyonnax, 4e journée de Pro D2, dimanche 15 septembre à 14h15

▶▶ A vivre en intégralité dès 14h00 sur France Bleu Pays Basque

La 4e journée de Pro D2