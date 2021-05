Pro D2 : Biarritz domine Rouen et accueillera Grenoble à l'occasion du barrage

On connait l'affiche. Ce vendredi se disputait la 30e et dernière journée de Pro D2. Avec le match annulé de Colomiers, dû à sept cas positifs de Covid-19, Grenoble devait s'imposer à Montauban pour passer cinquième. Mais les Isérois avec une équipe très remaniée se sont inclinés, surpris par les Tarn-et-Garonnais (38-31). Avec cette défaite, conjuguée à la péréquation appliquée pour Colomiers, Grenoble termine donc sixième de la saison régulière (75 points contre 75,64 pour les Haut-Garonnais).

De son côté, le Biarritz Olympique Pays Basque a renversé Rouen sur la pelouse d'Aguiléra (30-16). À la mi-temps, le BO - qui n'avait rien à jouer sportivement sur cette dernière journée - était mené 3-13 mais comme souvent cette saison, la machine a mis du temps à se lancer et une fois qu'elle l'est, elle est compliquée à arrêter. Trois essais biarrots de Gilles Bosch (60') et Henry Speight (75', 80'). À noter qu'à l'occasion de cette rencontre, le staff rouge et blanc a enregistré deux retours majeurs : Johnny Dyer (blessé à la main) et Adam Knight (commotion).

Le BO termine 3e

De bon augure au moment d'attaquer les phases finales. Biarritz conclut donc la saison à la troisième position (86 pts). Les Rouge et blanc recevront le barrage samedi 22 mai à 15h30, mais une chose est certaine : 1.000 supporteurs pourront être à Aguiléra pour encourager les Biarrots.

Dans le duel du haut de tableau, Perpignan sort vainqueur contre Vannes (30-17). Les Catalans terminent donc en tête du championnat alors que les Bretons terminent deuxièmes. Tous deux accueilleront une demi-finale à domicile le dimanche 30 mai (à 15h30 et 18h).

Les résultats et le tableau des phases finales

