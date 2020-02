Pro D2 - Biarritz : avec un effectif remanié pour "ramener quelque chose" de Grenoble

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le BO. Après être tombé pour la première fois de la saison à Aguiléra face à Perpignan, ancien pensionnaire de Top 14, Biarritz se déplace à Grenoble ce jeudi, l’autre ancien pensionnaire de la première division, en ouverture de la 22e journée de Pro D2.

Avant ce sixième bloc de la saison, le BO était prévenu : la tâche n’allait pas être simple face à quatre concurrents aux phases finales. A mi-parcours, le bilan est d’une victoire pour une défaite. Et la difficulté va augmenter d’un cran, face au défi physique proposé par les Isérois. Probablement la meilleure équipe de deuxième division dans ce secteur.

Une rotation avec ambition

Pour l’occasion, le staff biarrot procède à une large revue d’effectif : onze changements dans le quinze de départ par rapport à l’équipe qui a débuté la semaine dernière. D’abord, pour permettre à certains joueurs de souffler, dans un bloc âpre. Aussi, parce que le groupe de la semaine dernière n’a pas donné entière satisfaction face aux Catalans. "Il a pu manquer de lucidité contre l’Usap, analyse Jérôme Thion. Les joueurs alignés savent pertinemment que ça ne sera pas simple, mais cela permet de mobiliser tout le monde, et de préparer l’objectif principal, qui est de faire partie du top six".

Et puis il y a toujours la problématique des JIFF (joueurs issus des filières de formation) alignés sur la feuille de match. 19 pour le déplacement en Isère. Mais le BO en est à 15,68 de moyenne sur la saison alors que la règle en demande 16. "C’est compréhensible du point de vue du club", ajoute l’ancien deuxième ligne international. Vainqueurs du match lors de la phase aller (33-7), disputée dans des conditions dantesques, les Rouge et blanc avaient été meilleurs dans la maîtrise et la gestion du match. Assurés de rester parmi les six premiers au classement après cette journée, les Biarrots n’ont rien à perdre. "Il faut qu’ils prennent conscience qu’ils ont les armes pour gagner et ramener des points à l’extérieur".

Grenoble doit réagir

Face au BO, le FCG est tenu de s'imposer pour pouvoir garder la cadence en haut de classement, tout en gardant leur avance sur Oyonnax (4e). Devant leurs fidèles supporteurs (8.737 en moyenne) du stade des Alpes, les Isérois ont aussi à cœur de laver l'affront du match aller. Surtout, après la défaite ramenée de Montauban (21-13) la semaine dernière.

Pour ce match d'ouverture de la 22e journée de Pro D2, Grenoble est privé du 2e ligne Mickael Capelli (commotion), et du pilier Dylan Jacquot (suspendu). En revanche, plusieurs titulaires font leur retour. C'est le cas du pilier Kubriashvili, du 2e ligne Fifita, du 3e ligne Ancely. Le demi d'ouverture Enzo Selponi, le 3e ligne Deon Fourie et le centre Alaska Taufa n'ont fait leur entrée qu'en deuxième période sur la pelouse de Sapiac.

FCG / BO , 22e journée de Pro D2, jeudi 27 février à 20h45

▶ A vivre en intégralité dès 20h30 sur France Bleu Pays Basque

Les compos