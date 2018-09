Bayonne, France

Le Biarritz Olympique remporte le derby basque, pour la 3e fois consécutive, en ouverture de la 6e journée de Pro D2. Le BO a nettement et logiquement battu l'Aviron (22-6) dans un derby resté longtemps fermé sous la chaleur étouffante d'un stade Aguiléra plein.

#PROD2#BOAB#FanDays | J6

► C'est terminé au Parc des Sports d'Aguilera ! Et c'est @BOPBweb qui s'impose dans ce 111ème derby basque !



Les Biarrots ont fait la différence en seconde mi-temps, notamment grâce au pied de M.Lucu ! 🎯 pic.twitter.com/38UDizH0vW — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) September 27, 2018

Biarritz plus volontaire

Les deux équipes ont du mal à se libérer de la pression en première période, se rendant les ballons au pied et avortant leurs rares actions par trop de maladresse ou de timidité. C'est donc logiquement que les vestiaires sont rejoints sur un score de parité (6-6).

Mais les Biarrots plus volontaires, énormes en défense, plus impliqués et appliqués face à des Bayonnais maladroits à en pleurer et trop lents pour déstabiliser l'adversaire, se détachent logiquement en seconde période pour s'imposer largement face à un Aviron sans solution et hors sujet.

#PROD2 | J6

► Voici le programme des #FanDays !

Venez déguisés pour faire la fête tout au long du week-end autour du rugby et de votre équipe de coeur ! pic.twitter.com/SmikEJAopn — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) September 27, 2018

