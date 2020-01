Pro D2 - Biarritz : Carcassonne à Aguiléra pour éloigner la concurrence

Biarritz, France

Un point. Une seule unité sépare le Biarritz Olympique et Carcassonne alors que le BO accueille la formation audoise à Aguiléra ce vendredi pour le compte de la 16e journée de Pro D2.

Pour Biarritz, l'occasion est belle au moment de débuter l'année 2020. Un nouveau bloc se présente, avec un déplacement (à Oyonnax) mais surtout trois réceptions sur la côte basque. Carcassonne, puis Montauban et Soyaux Angoulême. Des réceptions abordables, malgré l'homogénéité du championnat, qui pourraient permettre au BOPB de conforter sa place dans les six premiers, à mi-saison, synonyme de qualification pour les phases finales, objectif affiché du club en début de saison.

Se maintenir dans les six

Car, lorsqu'on jette un coup d’œil au classement, on constate que devant, les autres équipes se sont envolées. La défaite à Colomiers en décembre a fait mal, comptablement. Les joueurs à la Colombe sont désormais à huit longueurs des Rouge et blanc. Et devant, le trio semble inatteignable (Perpignan, Grenoble, Oyonnax). Beaucoup plus réguliers. Capables aussi de remporter des matches à l'extérieur, alors que jusqu'à présent, Biarritz ne s'est imposé qu'à Valence (26-35), contre le promu le 13 octobre.

Invaincu en sept matches à domicile, auteur de prestations convaincantes face à des grosses écuries de ce championnat, Biarritz doit espérer, doit faire mieux. Des bonus glanés ici et là pourraient ne pas suffire lorsqu'on jette un coup d’œil au calendrier et à l'adversité. Il faut donc à tout prix aller chercher des victoires à l'extérieur, et lors de cette phase retour, le BOPB aura fort à faire (avec entre autres Oyonnax, Vannes, Grenoble, Béziers et Mont-de-Marsan). Mais en attendant, maintenir cette invincibilité à la maison paraît primordiale pour garder le rythme.

Rester invaincus à Aguiléra

Face au BOPB se présente donc l'USC : 7e ex æquo au classement. Le bilan des audois est de huit victoires, un nul pour six revers. Si l'on prend en compte les chiffres, la formation entraînée par Christian Labit possède la cinquième attaque et la neuvième défense de Pro D2. Un groupe équilibré, qui enregistre les retours de sept joueurs blessés (Ursache, Castant, Rey, Le Bourhis, Giorgis) ou suspendus (Valentine, Lima). De quoi arriver plus armé à Aguiléra, où jusqu'à présent, Biarritz y est invaincu.

Bien qu'en cinq saisons communes en deuxième division, Biarrots et Carcassonnais ne se sont jamais imposés dans le stade de l'autre. En effet, le BO s'est imposés cinq fois à domicile, tandis qu'ils s'est incliné six fois à Albert Domec. Lors de la phase aller, dans l'Aude, les hommes du duo Nadau-Sowerby s’étaient lourdement inclinés (32–16), battus dans le secteur de la conquête et bien trop pénalisés.

*le Biarritz Olympique a refusé de répondre à nos questions avant ce match.

BO / Carcassonne, 16e journée de Pro D2, vendredi 10 janvier à 20h45

▶ A vivre en intégralité dès 20h15 sur France Bleu Pays Basque

Les compos

Le XV de départ biarrot : 15. Bouldoire ; 14. Stark, 13. Perraux, 12. Poi, 11. Barry ; 10. Bernard , 9. Couilloud ; 7. O'Callaghan, 8. Armitage, 6. Knight (cap) ; 5. Olmstead, 4. Aliouat ; 3. Millar, 2. Ruffenach, 1. Nutsubidze.