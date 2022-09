Pro D2 : Biarritz avec Steeve Barry et Gilles Bosch pour la réception de Carcassonne

Avec cinq changements dans son XV de départ, le Biarritz Olympique conserve l'ossature de l'équipe qui a arraché le match nul face à Nevers jeudi dernier. Ce vendredi 23 septembre, contre Carcassonne, le BO joue déjà gros : en cas de victoire, il ne ferait qu'équilibrer ses comptes, puisqu'au bout de quatre matches Biarritz ne compte qu'une victoire pour deux défaites et un match nul, et pointe à la 13e place du championnat de France de Pro D2. En cas de défaite en revanche, Biarritz n'aurait pas d'autre choix que de s'imposer à Montauban dans deux semaines, pour rattraper les points perdus.

En face, Carcassonne est 10e, à un point seulement de Biarritz. Barragiste l'an dernier, l'USC se présente à Aguiléra avec deux anciens Biarrots, qui seront tous deux titulaires : Vakhtangi Akhobadze au poste de pilier droit, et Brieuc Plessis-Couillaud au centre de la ligne de trois-quarts.

Les compositions

Ils ont dit

Shaun Sowerby, entraîneur des avants de Biarritz : "Carcassonne est une équipe avec de grosses qualités. Ils sont aussi physiques et denses que n'importe quelle autre équipe. Le danger est réel. Homme à homme, ce n'est pas grave si on subit des impacts parfois, mais collectivement on ne doit pas subir. On va jouer à fond, à notre façon. Si on a la maîtrise, ça ira, mais on en manque encore, ça sera très compliqué. Mais même si le match est difficile, j'ai confiance en notre équipe, elle est capable de trouver les solutions pour ramener un résultat. On doit trouver comment assembler les pièces pour que la machine roule sereinement."

Steeve Barry, ailier de Biarritz : "On sait que c'est une grosse équipe de conquête, pénible dans le jeu au sol, mais on a bien les rucks et les phases de contact. Mais je pense aussi qu'on a notre mot à dire, on a aussi une bonne équipe dans ces secteurs-là, ça risque d'être un sacré combat au sol. On a des bons gratteurs de notre côté aussi (rires) donc oui, ça va être sympa."

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque

Visuel France Bleu Pays Basque © Radio France

