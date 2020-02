Avec du courage et une défense de fer, le Biarritz Olympique décroche le nul à Grenoble (13-13) en ouverture de la 22e journée de Pro D2

Pro D2 - Biarritz : cette équipe de jeunes et de revanchards décroche le nul à Grenoble (13-13)

A la mi-temps, les Biarrots d'Heath Backhouse, Yvan Watremez et Benoit Lazzarotto menaient 3-7

Les Biarrots réalisent une grosse partie, à base d'engagement, pour venir décrocher un match nul à Grenoble, face à des Isérois fébriles et beaucoup trop indisciplinés (13 pénalités, 1 carton jaune). Les Rouge et blanc empochent deux précieux points pour la course aux barrages.

