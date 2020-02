Pro D2 - Biarritz : confirmer l'embellie avec la réception de Perpignan

S’il agissait de cyclisme, on pourrait parler d’un deuxième col hors-catégorie que s’apprête à attaque le BO. Le Biarritz Olympique qui accueille ce jeudi l'Usap à Aguiléra, une semaine après la victoire à l'extérieur face à Vannes, un concurrent direct dans les courses aux phases finales.

À l’entame de cette sixième journée, les joueurs du duo Nadau/Sowerby pointent à la 5e place de Pro D2, bien placés dans le peloton qui mène la course, après deux succès de rang. Mais l’écart de points avec les poursuivants, et la première équipe non qualifiée (6), n’est pas suffisant pour se relever et faire dans la gestion si l’on poursuit la métaphore du cyclisme.

Invaincus à la maison

L’ouvreur biarrot, Pierre Bernard, le laissait entendre déjà, la semaine dernière, après le succès obtenu dans le Morbihan. « Cette Pro D2 est très compliqué à jouer. Toutes les équipes jouent à fond et avec le bloc que l’on vient de débuter, tous les points sont bons à prendre. Et il faut les prendre. » Il reste au programme de ce sixième bloc trois sommets contre des grosses écuries de ce championnat : réception de Perpignan et Nevers, et déplacement à Grenoble.

A commencer donc par les Catalans, ce jeudi. La défaite des Usapistes la semaine dernière à Grenoble (20-10) a laissé des traces. Sept revers en déplacements, c’est déjà autant qu’en 2017-2018 sur l’ensemble de la saison lorsque le club est remonté en Première Division. Avec des défaites notamment chez des adversaires plutôt accessibles, comme Provence Rugby, Carcassonne et Rouen. Conséquence : l’Usap a glissé à la 3e place, à quatre longueurs du leader Colomiers. Un bilan pas vraiment en rapport avec les objectifs catalans. Longtemps leaders, les Perpignanais ambitionnent de retrouver le Top 14.

"Biarritz, l'équipe qui nous a mis le plus en difficulté à Aimé-Giral..." - K. Chateau Copier

Un nouveau test, avant les prochains

Pour Biarritz l’objectif, au-delà du résultat, est de garder le même visage. Celui d’une équipe entreprenante, capable de maîtriser un match, ces temps forts et ces temps faibles. Celui d’un groupe en confiance, en mesure de tenir tête à n’importe quelle formation de la division. Grâce à l’hyperactivité de ses avants, en défense comme en attaque, et à la qualité de ses lignes arrières, sur attaques placées comme après un turnover. Mais surtout, en affichant un état d’esprit irréprochable, à la base des derniers résultats. Face à une formation catalane, composée de gros gabarits et de joueurs de ballons, habituée à user ses adversaires sur 80 minutes.

Viendra ensuite un déplacement compliqué contre Grenoble, qui s’est lourdement incliné en décembre à Biarritz (33-7). Les Isérois voudront donc se racheter. Et puis Nevers, à domicile (Biarritz s’était incliné en Bourgogne 33-26). Les Nivernais qui chassent les Rouge et blanc, une place derrière au classement, à quatre longueurs. A neuf journées de la fin du championnat, l’important est de maintenir la cadence pour écrémer les concurrents.

Les compos

Par rapport à la semaine dernière, le duo Nadau/Sowerby procède à cinq changements. Yvan Watremez et Romain Ruffenach (co-meilleur marqueur d'essais avec Steeve Barry, 7) retrouve la première ligne. Le gladiateur Asier Usarraga composera la troisième ligne avec Dave O'Calleghan et Steffon Armitage, capitaine. Gauthier Doubrère et Pierre Bernard formeront la charnière. Jarrod Poï et François Vergnaud la paire de centres.

À noter le retour du néo-zélandais Nick Smith sur une feuille de match, cinq mois après la dernière à Nevers. L'ouvreur a participé à l’In Extension Super Sevens, le tout premier championnat professionnels des clubs de rugby à 7 organisé en France.