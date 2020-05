Pro D2 - Biarritz : Darly Domvo au BO pour trois ans

L’ancien joueur de Bordeaux et Toulon Darly Domvo, qui soignait depuis cet été au Biarritz Olympique une blessure à la cheville, sera Rouge et blanc la saison prochaine, et les deux suivantes. Le BO officialise l'arrivée de l’arrière de 28 ans pour trois ans.

Le trois-quart polyvalent arrive avec l’ambition de se relancer avec davantage de jeu. Ces dernières saisons, il n’a pas été épargné par les pépins physiques avec des blessures à une cheville et aux genoux.

Se relancer

Depuis juillet dernier, Biarritz avait accueilli le joueur qui a commencé le rugby à Royan, pour l'aider dans son protocole sa rééducation. Matthew Clarkin, manager des Biarrots expliquait à ce moment-là sur Rugbyrama : "Darly est un jeune homme que j’apprécie et pour qui j’ai beaucoup d’estime. Ce n’est pas normal qu’on le laisse faire sa rééducation tout seul dans son coin.

Nous allons l’inviter pour qu’il profite du staff médical du club afin qu’il puisse peaufiner, je l’espère, son retour à la compétition. Ce n’est pas gagné, mais nous allons l’aider." Le dernier match qu'il a disputé remonte au 3 mars 2019, lors d'un déplacement de Toulon à Perpignan.

Et le reste ?

Domvo est la troisième recrue officialisée par le club, après celles du talonneur François Da Ros et du trois-quart néo-zélandais Francis Saili.

Au rayon des arrivées, le demi d’ouverture Gilles Bosch (Carcassonne) évoluera chez les Rouge et blanc à la reprise. Ce sera également le cas du deuxième ligne écossais Andy Cramond (Vannes) selon nos confrères de Ouest France. De son côté, le Midi Olympique a déjà annoncé l’arrivée du troisième ligne fidjien John Dyer (Racing 92).