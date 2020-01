Pro D2 - Biarritz débute l'année avec le bonus offensif contre Carcassonne (43-22)

Biarritz, France

Le BOPB ne pouvait pas rêver mieux pour commencer la deuxième partie de la saison. Biarritz, vainqueur de Carcassonne 43-22, contre un concurrent direct à la course aux six premières places.

Une victoire en partie construite grâce à une première mi-temps aboutie. Les Biarrots ont inscrit pas moins de quatre essais, de quoi rentrer aux vestiaires avec le point de bonus offensif (28-10). Les Carcassonnais, eux, ont subi sur la soirée, les assauts à répétition des joueurs du duo Nadau/Sowerby avant de réagir sur la deuxième période.

Dans le second acte, les Biarrots ont vu les Audois réagir. Les Canaris, plus agressifs et présents dans l'intensité, sont remontés au tableau d’affichage. Mais l’écart obtenu en début de match a permis aux Rouge et blanc de ne pas paniquer, profitant des fautes adverses. Sans se mettre la pression, Yohann Artru est venu concrétiser une action amenée par les remplaçants lors de la dernière minute de jeu. les ultimes minutes et de jouer, à fond, la carte du bonus. Essai synonyme du bonus offensif.

Plus d'informations et les réactions à venir...