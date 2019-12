Pro D2 : Biarritz face au "test" Perpignan pour lancer un mois compliqué

Biarritz, France

Sortir ou rester dans le brouillard. C'est en quelque sorte ce qui attend le Biarritz Olympique (5e, 33 points) pour ce quatrième bloc de trois matches en décembre. À commencer par un déplacement délicat à aborder, à Perpignan (3e, 36 pts) ce jeudi en ouverture de la 13e journée de Pro D2.

Invaincus à domicile

Avec 6 victoires en autant de matches dans son antre, l'USAP est la meilleure équipe de ce championnat à domicile. Et les chiffres dans son antre d'Aimé Giral font peur : 28 points pris sur 30 possible, quatre essais encaissés (et 36 points) en moyenne par les adversaires. Malgré ce bilan à la maison, les Catalans accusent un certain retard sur leurs deux principaux concurrents directs. Leader, Oyonnax compte six unités d’avance sur Perpignan. Grenoble, de son côté, a trois points de marge en dépit de sa dernière défaite en terres roussillonnaises.

"Biarritz est une équipe accrocheuse..." - Gérald Bastide, en charge de la défense de l'USAP Copier

"Biarritz est une équipe très accrocheuse, qui gagne ses matches peut-être dans la douleur, mais elle ne lâche rien, se bat et met en difficulté tous ces adversaire, explique Gérald Bastide, en charge de la défense usapiste. Le BO a une grosse conquête, un gros pack, ils ont une ligne de trois-quart particulièrement performante et un troisième rideau très dynamique." Les Sang et Or se méfient du Biarritz Olympique qui n'a remporté qu'un seul match à l'extérieur (à Valence-Romans, le 13 octobre), et ne veulent pas être distancés. L'USAP vise donc trois victoires pour conclure la phase aller.

Dans les 6 pour les fêtes

Pour le BOPB, le mois de décembre s'apparente à un parcours du combattant. Mais il pourrait se transformer en chemin de croix. Sur le dernier mois et après un départ canon en championnat, tant sur le plan comptable que sur pré, les Rouge et blanc marquent le pas. Oui, cette équipe apprend de ses erreurs, mais moins rapidement que les autres formations, si bien que le BO semble être l'équipe dans le Top 6 qui a le plus de difficultés. La faute sans doute à un groupe qui, certes pétri de talents, manque encore d'automatisme.

C'est donc une équipe en rodage qui va devoir apprendre vite. Avec des déplacements à Perpignan et Colomiers, et la réception de Grenoble, le BO va pouvoir se jauger. Et avancer peut-être sur certaines certitudes : notamment à la charnière. James Hart semble avoir un temps d'avance sur Barnabé Couilloud et Gauthier Doubrère. Il débutera une rencontre pour la cinquième fois de suite. Quant au poste d'ouvreur, il reste une inconnue et deux hommes : Willie du Plessis et Pierre Bernard. Pour ce déplacement dans les Pyrénées-Orientales, c'est le second qui a été choisi pour conduire le jeu biarrot.

Une formation biarrote, qui malgré le calendrier, doit capitaliser au risque de passer les fêtes de fin d'années en dehors du Top 6, qualificatif pour les phases finales.

USAP / BOPB, 13e journée de Pro D2, jeudi 5 décembre à 20h45

▶ A vivre en intégralité dès 20h15 sur France Bleu Pays Basque

Les compos

Pour ce déplacement à Perpignan, le staff biarrot procède à quatre changements par rapport à la réception de Provence Rugby. Ainsi, Romain Ruffenach remplace Elvis Lévi. Adam Knight fait son retour en troisième ligne. Pierre Bernard retrouve l'ouverture, comme Jarrod Poï en position de deuxième centre. À l’arrière, Ximun Lucu enchaîne un deuxième match d’entrée après avoir été peu utilisé en début de saison.