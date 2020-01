Pro D2 : Biarritz assure l'essentiel contre Soyaux-Angoulême, un concurrent direct (20-8)

Biarritz, France

En ouverture de la 19e journée, le Biarritz Olympique s'impose 20-8 contre Soyaux-Angoulême. Après une entame de match idéale, le BO a maîtrisé cette rencontre face à des Charentais trop imprécis et inefficaces en zone de marque.

L'entame de match est idéale pour les Rouge et blanc. Solides, ils parviennent allumer la première mèche dès la sixième minute avec un essai de Lucas Peyresblanques, le quatrième de la saison, qui vient concrétiser le travail du pack biarrot (5-0, 6e). Une pénalité de Pierre Bernard permet à Biarritz de creuser l'écart (8-0, 13e). Le score ne bougera pas jusqu'à la mi-temps.

Dans la foulée, les Angoumoisins vont réagir, tenir le ballon, camper dans le camp des locaux. Sur le premier acte les visiteurs vont avoir 60% de possession de balle, et 50% d'occupation. Mais le peu de rythme va sans doute aider les Biarrots dans la gestion de ces temps faibles. Le premier rideau local est en place. Ils refoulent les offensives et parviennent même à gratter deux ballons grâce à Steffon Armitage et Asier Usarraga. Les deux équipes en restent là au moment de regagner les vestiaires.

Réalisme et inefficacité

Les Biarrots débutent cette seconde période comme ils avaient terminé la première : avec une occasion de scorer directement. Pierre Bernard permet à Biarritz d'avoir un matelas de deux essais transformés, grâce à deux pénalités (14-0, 48e). Avant une réaction charentaise. Profitant des hors-jeu biarrots à répétition, Nicolas va inscrire les premiers points de son équipe (14-3, 54e). Avant une réponse de Pierre Bernard, qui permet au BOPB de garder 14 points d'écart.

Les visiteurs vont se relever, après le carton jaune écopé par Elvis Levi (61e) suite à un plaquage dangereux, cinq mètres de l'en-but biarrot. La course rentrante de Laulhé, qui venait de recevoir le ballon de Nicolas, lui a permis de franchir le rideau biarrot pour inscrire un essai qui redonnait de l'espoir aux Angoumoisins (14-8, 65e). Une réalisation qui finalement se révélera anecdotique car Pierre Bernard (15 points au total dont 12 en deuxième période) va sceller la victoire biarrote.

Retrouver la 5e place

Le BOPB enchaîne une dixième victoires en autant de match à Aguiléra, et se replace virtuellement à la cinquième position de Pro D2 (51 points). Mais surtout relègue son adversaire du soir à huit au classement, avant un prochain bloc compliqué. Ainsi, Biarritz se déplacera à Vannes et Grenoble, et recevra Perpignan et Nevers.

Le résumé du match et les réactions à venir...