RÉACTIONS - BO : "Un match à l'ancienne avec la victoire au bout" pour Biarritz contre Grenoble (33-7)

Biarritz, France

"Dans ces conditions là, est-ce que c'était vraiment du rugby ?" Les mots de Stéphane Glas, l'entraîneur grenoblois après la rencontre pour évoquer le cadre de ce match, qui jusqu'à une demi-heure avant le coup d'envoi, n'était pas sûr de se jouer. Dans des conditions apocalyptiques, Biarritz tire son épingle du jeu et s'impose face à Grenoble (33-7) à Aguiléra en ouverture de la 14e journée de Pro D2, grâce notamment à trois essais de Bernard, Barry et Vergnaud.

La pisc... pelouse d'Aguiléra

En première période les Rouge et blanc jouent face au vent. La possession du ballon comme l'occupation du terrain sont grenobloises. Le FCG a même la possibilité d'ouvrir lescore mais Enzo Selponi manque la première pénalité, légèrement à gauche des perches. Derrière la défense biarrot plie, mais ne rompt pas. Le BO encaisse les seuls points de ce match suite à une touche mal négociée dans ses cinq mètres. Ballon mal capté par O'Callaghan. Le Grenoblois Setephano le récupère et file dans l'en-but (7-0, 15e minute).

Mais passée la demi-heure de jeu, Biarritz régit, bien emmené par un Pierre Bernard une nouvelle fois inspiré (auteur de 23 points, un seul échec au but dans des conditions difficiles). Le BO accélère. Ximun Lucu puis Steeve Barry auront les occasions mais c'est finalement l'ouvreur biarrot qui ira inscrire un essai, bien servi par James Hart sur le petit côté pour relancer les siens (10-7, 33e), et permettre ainsi de rentrer aux vestiaires devant au score.

Biarritz méthodique

Avec l'appui du vent, les Rouge et blanc vont dominer le second acte. Sans prendre de risque dans son camp, Biarritz s'installe dans le camp isérois, et est récompensé. Un magnifique jeu au pied décroisé de Pierre Bernard pour son ailier, et Steeve Barry inscrit le deuxième essai biarrot (17-7, 47e). Face à un mur basque solide dans le duel et dans l'implication, le FCG a toutes les peines du monde à avancer. La première incursion grenobloise dans les 30 mètres biarrots n'arrivera qu'à onze minutes du coup de sifflet final.

Méthodique, très pragmatique, le BO ne prend pas de risque, va jouer dans le camp isérois. Bernard, élu homme du match, continue d'engranger, et dans son sillage Biarritz prend le large (26-7, 77e). Avant un ultime essai de François Vergnaud, après avoir intercepté le ballon juste devant l’en-but. Le BO tente même d'inscrire un quatrième essai, synonyme de bonus. Mais le score en reste là.

Avec ce septième succès en autant de matchs dans leur antre d’Aguiléra, les Biarrots, avec 38 points au classement, recollent sur Colomiers. Les deux équipes sont virtuellement à égalité, avant le déplacement de Biarritz en Haute-Garonne le dimanche 22 décembre.