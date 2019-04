[VIDEOS] Pro D2 : Biarritz fait tomber l'invincibilité de Bayonne à domicile (14-19)

Par Thibault Vincent, France Bleu Pays Basque

Le Biarritz Olympique remporte une nouvelle fois le derby basque en terre bayonnaise en ouverture de la 27e journée de Pro D2, jeudi 4 avril. Le BO trouble la belle fête à Jean-Dauger et se relance dans la course aux phases finales. L'Aviron perd son invinciblité à domicile et des points précieux.