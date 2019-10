Pro D2 - Biarritz : la première victoire à l'extérieur contre Valence-Romans ?

Valence, France

Ce match a tout du déplacement idéal. Le BO, en quête d'une première victoire à l'extérieur, se déplace ce dimanche à Valence pour y affronter le VRDR, promu, qui n'a pas gagné le moindre match depuis le début de la saison.

Une victoire sinon rien ?

Biarritz, qui reste sur une victoire probante contre Mont-de-Marsan, même si elle a mis du temps à se dessiner, n'a pas gagné un match cette saison loin d'Aguiléra (défaites à Aurillac, Nevers et Soyaux-Angoulême). Pour atteindre les phases finales, il faudra aller chercher des victoires à l'extérieur. Matthew Clarkin, le manager biarrot, reconnaît que son groupe a besoin d'un succès pour créer une dynamique positive.

"On se déplace avec la même volonté que jusqu’à maintenant, pour chercher cette victoire qui, on l’espère, déclenchera quelque chose, nous permettra de trouver la recette. _Même si on est dans nos objectifs, on veut plus_. Cette équipe a besoin de gagner à l’extérieur." Autre chose qu'un succès pourrait faire tâche pour le BOPB, qui pointe à la 9e place du championnat (avec 15 points).

"Ne pas être pris au piège"

Face aux Biarrots, prudence à la bête blessée. Déjà battus six fois, dont à deux occasions sur le pré de leur stade Georges-Pompidou, les Drômois (16e, 2 pts) savent qu'un nouveau revers compliquerait fortement l’opération maintien. "Ça va être pénible, acquiesce Yvan Watremez. Ils sont solides sur les fondamentaux. Ils ont une belle touche, une bonne mêlée et sont efficaces sur groupé pénétrant. C'est une équipe qui veut sauver sa peau."

D'autant que les joueurs aux Damiers de Valence-Romans, à domicile, ne sont pas si largués prévient Matthew Clarkin. "Cette équipe n’était pas loin de gagner (19-26 contre Montauban, 18-22 face à Carcassonne). Elle n'a rien à perdre [...] J’imagine que sa fierté est un peu touchée. Forcément, elle cherche un match pour lancer sa saison. On va tout faire pour éviter que ce soit contre nous." Pour le 3e ligne du VRDR, Vincent Barrière, "six journée pour apprendre ça suffit. L’entame du match sera primordiale. Maintenant, on doit prouver que l’on mérite d'être en Pro D2."

Les compos

VALENCE-ROMANS : 1. Badiu, 2. Collait, 3. Burduli ; 4. Uys, 5. Hanoyer ; 6. Barrière , 8. Saili , 7. Dougall ; 9. Faure , 10. Chouvet ; 11. Scalese , 12. Leaana, 13. Peleseuma, 14. Sawailau ; 15. Gobet | Remplaçants : 16. Larrieu, 17. Iapteff, 18. Vuagnat, 19. Loutongo, 20. Lorée, 21. Javaux, 22. Uyen, 23. Sharashidze.

Valence-Romans / Biarritz, 7e journée de Pro D2, dimanche 13 octobre à 14h25

