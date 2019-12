Pro D2 - Biarritz : le dauphin Grenoble pour un choc à Aguiléra

Biarritz, France

Deuxième difficulté dans ce mois de décembre pour le Biarritz Olympique. Après le revers bonifié à Perpignan la semaine dernière, le BO reçoit ce jeudi Grenoble, dauphin du championnat, à Aguiléra, en ouverture de la 14e journée de Pro D2.

Meilleure attaque et défense

Telle une étape de montagne sur le Tour de France, les cols s'enchaînent, et les difficultés aussi. Car le FCG est probablement ce qui se fait de mieux en ce moment. Si l'on prend compte des chiffres, les Isérois possèdent la meilleure attaque du championnat (378 points inscrits) mais aussi la meilleure meilleure défense (207 pts encaissés) et 12 points pris sur les six matches disputés à l'extérieur.

Une équipe puissante, qui possède dans ses rangs plusieurs joueurs capables de gratter beaucoup de ballons dans les rucks, après les placages, et efficace sur les contre-attaques, avec une ligne de trois-quart particulièrement efficace. Une équipe qui reste sur une victoire facile face à Rouen, et qui a aussi besoin de points, car menacée par l'USAP située à quatre longueurs derrière.

Des cadres et du mieux

Face à cette montée, le BO peut se targuer de savoir hausser le niveau face à des adversaires du haut de tableau. La prestation de la semaine dernière à Perpignan, malgré la défaite, pousse à l’optimisme. Et à domicile cette saison, le BO, c’est six victoires sur six à Aguiléra, avec des prestations abouties contre Oyonnax (victoire 30-12 le 15 septembre) et Béziers (victoire 30-20 le 18 octobre).

Dans le sillage des cadres de cet effectif, Adam Knight, Steffon Armitage, Pierre Bernard, Yohann Artru ou encore Ximun Lucu, qui enchaînent les bonnes prestations, le collectif se met en place, petit à petit. Mais le temps presse et la nécessité de prendre des points, qui plus est contre des adversaires directs, est réelle. Pour rester dans les six premiers du classement et se déplacer à Colomiers la semaine prochaine, avec moins de pression.

A commencer donc par une prestation qui devra donc être aboutie ce jeudi à Aguiléra. A moins que les conditions météo, la pluie, l'humidité ne ferment trop le jeu. Dans ce cas, le BO devra soigner la conquête, la mêlée, la touche et les ballons portés. Des secteurs sur courant alternatif depuis le début de la saison.

BO / Grenoble, 14e journée de Pro D2, jeudi 12 décembre à 20h45

▶ A vivre en intégralité dès 20h15 sur France Bleu Pays Basque

Biarritz, où le staff comme les joueurs n'ont pas souhaité répondre à nos questions avant ce match.

