Pro D2 - Biarritz : le président du rugby amateur interdit de stade ce samedi contre Grenoble

La rupture est consommée avec le rugby amateur. Alors que le Biarritz Olympique Pays Basque dispute ce samedi le barrage de Pro D2 contre Grenoble, à Aguiléra (15h30), le président du club amateur Sébastien Beauville se voit interdire l'accès au stade par le président de la structure pro, Jean-Baptiste Aldigé.

"Jean-Baptiste Aldigé a demandé à la responsable commerciale de me prévenir qu’il avait donné des consignes à la sécurité pour ne pas que je puisse assister au match de barrage samedi, avec mes propres places de partenaires que je paye" explique le président de l’association dans un message envoyé à France Bleu Pays Basque.

"Il ne réfléchit plus club"

Selon Sébastien Beauville, il paye sa prise de position contre la volonté de délocalisation du BO, projet porté par l'actuelle direction. La famille Gave et Jean-Baptiste Aldigé veulent toujours pouvoir jouer à Lille. "C’est un régime totalitaire qui ne supporte pas l’opposition, il n’accepte pas l’idée que l’association que je préside ne le suive pas dans son projet de délocalisation du club. Et il nous le fait payer : toujours pas de reprise des paiements depuis fin mars, zéro place pour les bénévoles et les jeunes pour le match de barrage. Il ne réfléchit plus club, mais juste équipe professionnelle", raconte le président du BO rugby.

Malgré l'effervescence autour du match de barrage, Sébastien Beauville regrette cette situation. Il explique qu'il ira "voir le match avec des amis dans un bar de Biarritz ou ailleurs, je soutiendrai toujours l’équipe professionnelle, j’espère qu’elle va gagner". Il offrira ses trois places à des dirigeants bénévoles, de façon à représenter aussi l'association.

L'autre affiche de ces barrages de Pro D2 opposera Oyonnax à Colomiers. Coup d'envoi 13 heures.