Pro D2 - Biarritz : Lucas Peyresblanques prolonge au BO

C'est une bonne nouvelle qui tombe pour les supporteurs Rouge et blanc. Le Biarritz Olympique annonce la prolongation du talonneur Lucas Peyresblanques (22 ans) jusqu'en 2023. De quoi continuer à progresser, comme depuis son arrivée au club depuis 2016.

Cette saison, le talonneur a disputé 19 matches (pour cinq titularisations) et a inscrit six essais. Vainqueur du tournoi des six Nations en 2018 avec les Bleuets, le joueur finissait son contrat cet été.

Son profil dynamique, mobile, lui a permis de s'installer dans la rotation du BO, et de tenir la concurrence avec Romain Ruffenach qu'il a remplacé en décembre et janvier, lorsque ce dernier était blessé.