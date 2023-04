Pro D2 - Biarritz : "Nous serons jugés sur l'orgueil", les déclas avant Angoulême

Essayer de s'offrir la plus belle sortie possible. Après le revers face à Béziers (42-17) qui a scellé son destin pour la fin de la saison, le Biarritz Olympique a encore trois matches à disputer. Trois matches pour rien ? Pas vraiment, répondait le pilier gauche Baptiste Erdocio après Béziers . "On va se trouver de nouveau enjeux, il y a encore un blason à respecter." Autrement dit, désormais, la manière va compter tout autant que le résultat, face au Soyaux-Angoulême de l'ancien Bayonnais Vincent Etcheto qui joue sa survie lors de cette 28e journée de Pro D2 .

Les déclas :

Guy Millar, capitaine et pilier du BO : "Après Béziers, j'ai dit dans le vestiaire qu'on avait un choix à faire pour la fin de saison. On était déçu. Mais il reste trois matchs et c'est à nous à relever la tête pour les trois matches qui arrivent. On a la chance de faire un boulot que l'on aime. Et oui, on a trois matches, mais on a encore la chance de jouer trois fois 80 minutes et de mettre en place les choses qu'on a travaillé toute l'année. Et pour moi, ça, c'est la motivation. On joue pour l'équipe."

Shaun Sowerby, entraîneur des avants du BO : "Pour moi, c'est simple. Après un échec comme le week-end dernier, on n'a pas besoin de chercher la motivation. Le simple orgueil, personnel, collectif, de montrer notre vrai visage, ça devrait suffire. Depuis quatre ans que je suis là, je n'ai jamais vu ce qu'on a vu vendredi. Individuellement, par moments, je suis sûr que c'est arrivé de lâcher. Mais notre équipe a lâché collectivement contre Béziers, vous l'avez vu. Les supporters l'ont vu, il n'y avait pas d'énergie dans le stade parce que ce qu'on voit dans le langage de corps, ça ne trompe pas. C'était donc difficile d'accepter ça. Il faut qu'on assume.

On va être jugé demain uniquement sur l'orgueil. Je sais ce qui nous attend en face. Bravo à Angoulême qui, sur la deuxième partie de la saison, est meilleure qu'en première partie, et pas exclusivement du point-de-vue rugbystique. Il y a des valeurs. On a dit aux joueurs de se méfier, parce qu'ils sont obligés de se battre pour survivre. Et même si pour nous, les phases finales sont terminées, ça change quoi ? Rien. La motivation collective pour son club, elle est là, tout le temps. C'est la priorité numéro une, il faut qu'on voie ça."

Baptiste Germain, demi d'ouverture du BO : "Je pense que là, avec la leçon qu'on a pris à la maison, il fallait se remettre en question et je pense qu'on l'a fait après le match. Il a été analysé tout au long de la semaine, et Angoulême a été préparé. On sera jugé sur nos trois derniers matches, pas que sur celui-là, mais ça commence par celui-là.

Malheureusement, nos objectifs de la saison n'ont pas été atteints ni respectés. Et ça, je pense qu'à titre collectif mais aussi sur certains points individuels, il y a des choses qui sur lesquelles on peut être déçu. Mais après, tous les jours, on vient à l'entraînement, on joue au rugby, on joue au sport qui est notre passion. Donc si on n'a pas la motivation, ça va être compliqué. Donc il faut garder cette motivation, essayer de garder, malgré tout, cet élan parce qu'il y a quand-même des choses qui vont rester positives. Il faut aussi tirer des enseignements de cette défaite à domicile qui a été comme un coup sur la tête."