Pro D2 - Biarritz Olympique : Jean-Baptiste Aldigé sanctionné de 20 000 euros d'amende dont 10 000 avec sursis

C'est la troisième fois en deux mois que Jean-Baptiste Aldigé passait devant la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby et cette fois-ci le gendarme du rugby français a eu la main plus lourde que lors de ses précédentes convocations.

Deux semaines de suspension et 20 000 euros d'amende dont 10 000 avec sursis

Le président du Biarritz Olympique Pays Basque a été reconnu responsable d'indiscipline notamment pour avoir constesté les décisions arbitrales lors de l'opposition entre le BO et Valence Romans (29-31), le 8 janvier dernier à Aguilera. Il est suspendu deux semaines avec interdiction d'accéder au banc de touche, aux vestitaires, au terrain et aux couloirs d’accès à ces zones. Il s'agit de sa troisième suspension depuis le début du championnat de Pro D2. La LNR l'avait déjà recadré pour son attitude lors de la rencontre entre Biarritz et Soyaux Angoulême, le 20 novembre dernier et lors du déplacement du BO à Provence Rugby six jours plus tard. Il sera requalifié le vendredi 29 janvier. Il ne pourra pas être au plus près de son équipe pour la venue de Montauban samedi (le 23 janvier à 21h) ni pour le déplacement à Colomiers la semaine suivante (le 28 janvier à 19h).

Mais cette fois-ci, Jean-Baptiste Aldigé écope aussi d'une amende de 20 000 euros, dont 10 000 avec sursis. A noter que le club - dans son ensemble - est aussi sanctionné en raison de ses agissements. Le Biarritz Olympique Pays Basque se voit infliger une amende de 10 000 euros dont 5 000 avec sursis.

Trois semaines pour Dave O’Callaghan

Par ailleurs, Dave O’Callaghan qui avait écopé d'un carton rouge dans ce même match face à Valence Romans a été reconnu coupable de "jeu dangereux". Il est suspendu trois semaines. Le 3ème ligne Irlandais de 31 ans, manquera également deux rencontres puisqu'il pourra de nouveau jouer le 29 janvier. Depuis le début de la saison il a été titularisé à neuf reprises et a inscrit un essai.