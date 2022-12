Pro D2 - Biarritz Olympique : le budget divisé par deux la saison prochaine

Une chute de 58%. Le budget prévisionnel du club de rugby professionnel du Biarritz Olympique , pourrait s'effondrer à 4 millions d'euros pour la saison 2023/2024. Une baisse de plus de la moitié des ressources qui pénalise les perspectives. Le chiffre a été évoqué lors de l'assemblée générale du club qui s'est déroulée le mercredi 7 décembre dernier.

ⓘ Publicité

Cette saison, il s'élève à 9,5 millions d'euros. Une somme atteinte grâce à la prime à la descente (600.000 euros), la vente de joueurs (1,4 million pour Hirigoyen, Peyresblanques, Ruffenach et Saili) et aux 7,5 millions générés par la billetterie, le partenariat, les droits TV et les aides des collectivités.

"Possible ou pas de s'engager en championnat pro"

4 millions d'euros, c'est moins que ce dont dispose Massy (4,711 M€), l'un des promus, arrivé tout droit de Nationale. Dans ces conditions et chiffres à l'appui, le directoire du club présidé par Jean-Baptiste Aldigé a mis en doute l'avenir du club lors de l'AG. "Des décisions devront être prises afin de déterminer s'il est possible ou pas de s'engager en championnat professionnel avec un tel budget" est-il écrit dans le rapport de l'assemblée générale annuelle. Après avoir été relégué de Top 14, le club joue les premiers rôles en Pro D2 avec, pour l'heure une place de deuxième au championnat.

Si le résultat net comptable de la société au 30 juin 2022 est positif avec un bénéfice de 39.530 €, le BO le doit aussi à Charles Gave et à son fils Louis-Vincent. Les patrons du groupe financier Gavekal ont repris le club en 2018 et injectent tous les ans plusieurs millions d'euros pour équilibrer les comptes. D'autant que le BO a hérité de nouvelles charges cette saison (entretien de la pelouse, électricité, gaz) cédées par la Mairie dans son droit. En cinq ans, l'actionnariat indique avoir injecté près de 15 millions d'euros. À perte. Pour la saison 2023/2024, la famille Gave ne semble pas en clin à remettre au pot.

15 millions investis, "à perte"

Les dirigeants du club mettent en cause l'absence d'investissements, dans le stade et ses infrastructures, par la mairie de Biarritz. "L'indépendance financière n'est pas assurée", déplorent-ils. Impossible de générer des revenus supplémentaires notamment de billetterie, avec l'outil actuel et les besoins. C'est grosso-modo le message que fait passer la direction depuis des mois. Le projet de rénovation du stade Aguilera, un temps évoqué (30 millions divisés par deux entre la municipalité et les Gave) est enterré. Les relations SASP/Ville sont glaciales, en atteste les affiches qui tournaient en dérision la maire Maider Arostéguy, il y a quelques semaines.

Dans ces conditions, la famille Gave pourrait bien arrêter les frais en fin de saison et plier bagages. Quoi qu'il en soit, avec un budget annuel de 4 millions d'euros, il sera bien difficile, en Pro D2 ou encore plus en Top 14, de faire fonctionner une équipe de rugby professionnelle dans la cité impériale.