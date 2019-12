Pro D2 - Biarritz Olympique : un dernier gros, Colomiers, avant les fêtes

Biarritz, France

C'est la dernière difficulté de ce mois de décembre, et de l'année. Le Biarritz Olympique se déplace à Colomiers ce dimanche pour clôturer la 15e journée de Pro D2 (coup d'envoi 14h15). Un match entre le quatrième et le cinquième, les deux formations sûres de passer les fêtes de fin d'année dans les cinq premiers du championnat. Autant dire que l'affiche est belle et promet à Michel Bendichou.

Confirmer le mieux

À l'image d'une étape de montagne du Tour de France, le Biarritz Olympique a passé les deux premiers cols. Avec des résultats, des contenus différents. A Perpignan, les Rouge et blanc ont chuté face au nouveau leader de Pro D2 (29-25). Au terme d'un match abouti dans des conditions météo idéales, Biarritz paiera son indiscipline. Et sur les deux infériorités numériques, cédera des essais aux Catalans. Face à Grenoble, à Aguiléra dans des conditions dantesques, le BOPB, tout en gestion et dans le respect des consignes, va étouffer son adversaire (33-7). Deux rencontres où les cadres biarrots ont répondu présents.

Place donc à la dernière difficulté avec les joueurs à la Colombe. Colomiers, le tube de cette fin d'année en Pro D2. Sur les six derniers matches, les Haut-Garonnais se sont imposés cinq fois, ils n'ont encaissé qu'une seule défaite (29-13 à Vannes). Sur la forme du moment, ils possèdent, si l'on s'en tient aux chiffres, les meilleures défense et attaque du championnat. Et les victoires à Grenoble (20-23), Nevers (13-24) et Montauban (19-21) notamment en font l'équipe qui voyage le mieux dans ce championnat (16 points pris sur 40 possibles).

Viser le top 4

Loin, bien loin, de la saison dernière, cauchemardesque. Longtemps les Columérins auront eu le spectre de la relégation sur le dos. Au final, Colomiers s'en sort avec une 13e place à la clé (et une victoire à Aguiléra 18-21). Une adversité, un défi qui a eu le mérite de créer, de souder un groupe. Une osmose s’est instaurée entre le staff (Julien Sarraute et Fabien Berneau) et les joueurs. Les recrues de l'intersaison ont été bien intégrées et apportent à ce collectif, tout comme les jeunes issus de la formation.

Pour Biarritz, engranger une deuxième victoire à l'extérieur, permettrait surtout d'envoyer un signe à la concurrence. Et de ne pas se laisser distancer par le trio de tête, avant deux réceptions à Aguiléra pour commencer l'année 2020.

Colomiers / BOPB, 15e journée de Pro D2, dimanche 22 décembre à 14h15

