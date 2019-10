Pro D2 : Biarritz opposé à Béziers, "ce qui se fait de mieux en ce moment"

Biarritz, France

Le Biarritz Olympique peut-il enclencher une série ? En cas de victoire ce vendredi soir (coup d'envoi à 20 h), le BOPB alignerait une troisième succès d'affilée, idéal pour conclure le deuxième bloc de cette saison.

Un match test

Malgré un calendrier complexe, les Biarrots (5es au classement, 20 points) ont décroché, la semaine dernière, leur première victoire de la saison en déplacement, sur la pelouse du promu Valence-Romans. À domicile les Rouge et blanc n'ont jamais connu la défaite (victoires face à Vannes, Oyonnax et Mont-de-Marsan) mais les approximations, les fautes commises, laissent entrevoir la marge de progression de cette équipe.

Deuxième meilleure équipe au nombre d’essais marqués, les Biarrots savent se montrer dangereux offensivement mais ont, à l’inverse, encaissé 14 essais. "On est conscient de ces défauts et on fait tout pour les gommer, assure le trois-quart centre biarrot Ilian Perraux. Il faut que l'on soit appliqué, attentif, et qu'on s'adapte à l'arbitrage aussi." L'entraineur des lignes arrières, Nicolas Nadau, voit continuer à voir son équipe progresser. "J'attends surtout qu'on garde le caractère qu'on a montré, cette envie de bien faire, de vaincre [...] L'année dernière, le BO avait gagné à Oyonnax, avant de perdre à domicile contre Béziers (sur le score de 23 à 21, ndlr). Si l'on remporte ce match, on pourra parler de progression."

Meilleure défense de Pro D2

Car c'est une montagne qui se présente à Aguiléra. "Béziers, c'est probablement ce qui se fait de mieux en ce moment", explique le coach biarrot. S'appuyant sur son pack, puissant et précis dans la conquête, l'ASBH met une grosse pression à ses adversaires. Preuve en est : elle estla meilleure défense de Pro D2 (sept essais et 90 points encaissés). Derrière, la ligne de trois quarts est capable de prendre le milieu de terrain comme de lancer une offensive sur les extérieurs, "ce qui fait des Bitterois une équipe complète" analyse Nicolas Nadau.

Les Héraultais savent qu'ils auront à livrer une partie "serrée" mais voudront, sans nul doute, rééditer la même performance que la saison dernière. Avant ce match, l'entraineur de l'ASBH, David Aucagne, a mis en avant l'état de fraîcheur des deux formations. "Ils (les Biarrots) ont joué dimanche et ils ont deux jours de récupération en moins que nous. Et un match de plus dans les pattes puisqu’on a eu malheureusement une rencontre annulée (à Nevers). Alors peut-être que sur la fraîcheur [...] on pourra créer quelque chose."

Biarritz / Béziers, 8e journée de Pro D2, vendredi 18 octobre à 20h00

▶ A vivre en intégralité dès 19h55 sur France Bleu Pays Basque

Première pour Lazzarotto

La 8e journée