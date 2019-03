Pro D2 : Biarritz perd contre Vannes et joue désormais le maintien

Biarritz, France

Jouer le maintien. La formule a été lâchée dans les travées d'Aguiléra, après le revers (30-31) face à Vannes. Avant ce match déjà, les chances d'atteindre le Top 6 et donc, d'atteindre les phases finales, étaient minces, mais l'espoir était présent. Désormais, c'est vers derrière que se tournent les Biarrots, avec huit points d'avance sur la zone rouge, avant d'aller à Béziers la semaine prochaine.

"L'échec de tout un club"

Dominés d'entrée suite à un essai de Brenden Holder, encaissé dès la quatrième minute, les Biarrots sont parvenus à égaliser grâce à un essai d'Uwa Tawalo six minutes plus tard (5-5, 11'). Juste avant de recevoir un carton jaune, Patrick Leafa (17e) a redonné l'avantage aux Bretons (5-12), qui menaient 15-11 à la mi-temps après des pénalités de Maxime Lucu et Christopher Hilsenbeck.

Au retour des vestiaires Biarritz a pris l'avantage pour la première fois, grâce notamment à Lucu au pied (17-15). Mais les Vannetais ont profité des largesses défensives biarrottes avec deux essais (non transformés) en six minutes signés Leafa (55') et Hilsenbeck (61') pour prendre le large 25-17. Tawalo a eu beau réduire l'écart à la 68e minute, Kamikamica lui a répondu deux minutes plus tard (24-32). Malgré l'essai transformé de Charles Gimenez à la 79e, il était trop tard pour le BO. "C'est l'échec de tout un club", assène le manager Matthew Clarkin au moment de faire le bilan.

"On va regarder derrière"

L'objectif est clair pour Lucas De Coninck, "surtout quand on voit que Bourg et Bresse et Colomiers ont gagné ce week-end, on va essayer de sauver le club. Avant d'ajouter du côté du troisième ligne : "Il reste six matches et il va falloir qu'on se serre les coudes, parce que ça va être compliqué au vu du calendrier qui nous attend [réceptions d'Oyonnax, Colomiers et Montauban, déplacements à Béziers, Bayonne et Montauban]. Vu la dynamique du moment, les trois défaites d'affilée, il y a de quoi être inquiet. Et les sifflets du public d'Aguiléra pèsent sur le groupe. "Je vois des joueurs en souffrance, reconnaît Matthew Clarkin. "Des joueurs qui ont l'impression d'avoir subi, et c'est dommage".

Est-ce que le discours entre le staff et le groupe passe toujours ? La question peut se poser. Le manager lui même l'a reconnu : le focus avait été mis sur la défense et la conquête pendant cette semaine de trêve à l'entrainement. Pourtant, ce sont deux secteurs qui ont cruellement fait défaut à BO contre Vannes. "Je pense qu'il y a une grosse remise en question de la part de tout le monde [...] et la pression autour de ce match n'explique pas tout. Soit on la subie et on n'avance pas soit on l'accepte et on l'utilise". Une chose est sûre promet l'entraineur biarrot : "Il va y avoir des changements, ce n'est pas le moment d'en parler ou de cibler des joueurs [...] On va repartir sur des choses plus simples, plus basiques pour atteindre ce nouvel objectif".

