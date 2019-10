Pro D2 : un Biarritz Olympique "à réaction" renverse Béziers au terme d'un match fou (30-20)

Biarritz, France

34e minute à Aguiléra. Willie du Plessis se fait contrer dans ses 40 mètres. Adrien Latorre, l'ouvreur bitterois, inscrit le deuxième essai de Béziers dans ce match. À ce moment là, l'ASBH mène 20-3 au score grâce notamment à la botte de Jérôme Porical, et au vu de ce que démontre le Biarritz Olympique depuis le début de la rencontre, on se dit alors que la soirée risque d'être longue à Aguiléra.

Le jour et la nuit

C'est sans compter le caractère des Biarrots, mis en avant tant de fois par le staff cette saison. Willie du Plessis, titularisé à l'ouverture, permet aux Rouge et blanc de réagir. D'abord, grâce à une pénalité, puis avec une inspiration qui lui permet de transpercer la défense héraultaise pour donner la passe décisive à son arrière décalé, Steeve Barry pour réduire l'écart (13-20, 40e). Le BO se reprend, notamment en touche et en mêlée. On se dit alors que Biarritz a limité la casse, face à la meilleure défense de Pro D2, et que la deuxième mi-temps reste ouverte.

Un deuxième acte totalement dominé par les Rouge et blanc. Benoît Lazzarotto qui faisait son grand retour, perfore la défense bitteroise (43e), et Gavin Stark, auteur d'un bel essai sur l'autre aile (55e), permettent alors à Biarritz de refaire son avance et même de passer devant (27-20). Solide défensivement, appliqué offensivement et plus consistant sur ses possessions, malgré quelques fautes de main, le BO parvient à contenir l'ASBH, toujours sous pression biarrotte. Au final, et grâce à ce partiel de 27-0 collé à leurs adversaires, Biarritz s'adjuge ce duel du haut de tableau, face à un concurrent.

Quatre points qui confirment le regain de forme actuel, avec trois victoires consécutives. Au classement, le BOPB passe devant son adversaire du jour et s'installe confortablement parmi les qualifiables.

"Une équipe à réaction"

Lucas Peyresblanques : "C'était un match piège, la saison dernière on l'avait perdu (21-31 à Aguiléra). Cette année on n'a montré du caractère, on gagne ce match face à une équipe qui marchait très bien, et ça montre que l'on progresse."

"En première mi-temps, tout ne s'est pas passé comme prévu et ça s'est vu au score. On n'a pas réussi à trouver de solutions pour percer leur défense. Heureusement, on réagit, dans le combat et avec le cœur, on est plus agressif, et c'est ce qui a fait la différence. En deuxième mi-temps, on marque deux fois sur deux ouvertures, ça permet de nous relâcher et de jouer notre rugby."

Shaun Sowerby : "Béziers avait deux jours de récupération supplémentaire, par rapport à nous, un match en moins. Ce n'est pas une excuse pour expliquer cette première mi-temps, mais à la fin d'un bloc, ça peut compter : la fraîcheur, l'envie, la confiance."

"Le point fort de cette équipe, c’est le caractère. puisque c'est dur, on va être présent. Bien sûr qu'on aimerait que ce soit plus complet, mettre l'adversaire sous pression dès l'entame du match, à nous de trouver l'équilibre pour être dans la gestion et la maîtrise, pendant 80 minutes."

"Il y a de l’enthousiasme , de l'énergie et ils n'ont pas peur, malgré le contexte, les difficultés, ils attaquent tout à 100%. On est ensemble depuis 4 mois, cette équipe est toujours en construction. Par contre les ingrédients, l'implication des joueurs sont là. Menés de 17 points, arriver à renverser cette partie c'est très fort, contre une bonne équipe et l'un des plus beau pack, devant, dans ce championnat."

Un deuxième bloc à succès