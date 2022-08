Pro D2 : Biarritz sans Herron pour la première contre Oyonnax, Tomane titulaire et Germain sur le banc

C'est l'heure de la reprise pour Romain Lonca et les Biarrots.

Après trois mois de relâche, la Pro D2 reprend ses droits ce jeudi soir. C'est le Biarritz Olympique qui ouvre le bal, comme Bayonne l'an dernier, contre un des cadors de la deuxième division, l'U.S. Oyonnax, un des grands favoris à la montée dans l'élite. Longtemps menacé par le conflit en cours entre les sections professionnelle et amateur du BO, ce match d'ouverture va bien avoir lieu. Matthew Clarkin et son staff ont dévoilé la première feuille de match de la saison, dans la continuité de ce qu'ils proposaient en Top 14 l'an passé, et avec quelques nouvelles têtes.

La composition du Biarritz Olympique :

La composition d'Oyonnax :

