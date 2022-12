Pro D2 : Biarritz veut "continuer à enchaîner," déclas et compos avant Soyaux-Angoulême

Le Biarritz Olympique veut marquer le coup pour la dernière à Aguiléra de 2022. Face au promu Soyaux-Angoulême, le BO compte continuer sur sa lancée, lui qui n'a plus perdu depuis le 28 octobre. Après un match nul ramené de Grenoble vendredi dernier, Biarritz aimerait bien continuer à engranger des points et de la confiance avant le dernier match de la phase aller à Béziers.

Mais face à un surprenant promu de Soyaux-Angoulême , 12 avec cinq victoires et entraîné par l'ancien bayonnais Vincent Etcheto, Biarritz reste sur ses gardes et se méfie du match piège.

Les déclas :

Johan Aliouat, deuxième-ligne du BO : "Ça nous est déjà arrivé dans le passé de sortir de belles performances et après, de tomber à domicile contre une équipe plutôt de bas de tableau. Maintenant, on a l'expérience, on a pris ce match sérieusement, on l'a préparé sérieusement, comme un gros match.

Ça ferait du bien à la tête de bien finir cette première partie de saison d'être dans les deux premiers à la coupure de décembre. Comme toutes les équipes, en début de championnat, on se cherche un peu et là on arrive à la moitié du championnat. Il faut qu'on soit solide dans nos têtes, sûr de ce qu'on fait pour entamer la deuxième partie de saison. Mais ça va passer par une victoire contre Soyaux-Angoulême."

Joe Jonas, arrière du BO : "Il faut tout donner. C'est la dernière à domicile, donc ça va être bien. Je pense qu'on a un bon esprit dans l'équipe. Ce serait un bon cadeau de Noël en avance pour nos supporters. Mais ça nous permettrait aussi d'être bien pour la phase retour en janvier. Ce dernier match à domicile, il est important pour nous. On a des objectifs quand-même. C'est bien d'aller à l'extérieur et de faire des résultats, même si j'aurais préféré gagner que faire match nul à Grenoble. Mais il faut d'abord gagner des matches à la maison aussi. Je pense que c'est très important pour la fin de la saison."

Barry Maddocks, entraîneur des trois-quarts du BO : "Pour nous, c'est important de finir le block avec deux victoires, en tout cas on va essayer. On ne prend pas ces rencontres à la légère, ça ne sera pas facile, Soyaux-Angoulême et ensuite Béziers sont deux bonnes équipes. On doit s'assurer d'avoir le bon état d'esprit pour éviter les surprises.

Je disais au début de la saison qu'on avait dû gérer beaucoup de changements, réussir à faire s'adapter les nouveaux, et en plus de cela on a eu de gros matches contre de très bonnes équipes. Cela nous a donné de quoi construire notre progression, et c'est ce qui explique qu'on soit aujourd'hui en bonne position. Evidemment, pendant la phase retour, il y aura encore des matches très durs. S'il y a une chose que j'ai apprise en France, c'est que la saison est longue. On doit prendre chaque bloc comme il vient et faire au mieux. Sachant ça, c'est sûr qu'être toujours deuxième avant la trêve, ça serait un vrai plus."

Les compos :

Biarritz :

1- Baptiste Erdocio ; 2- Thomas Sauveterre ; 3- Quentin Samaran

4- Johan Aliouat ; 5- Joshua Tyrell

6- Dave O'Callaghan ; 8- Elliott Dixon ; 7- Temo Matiu

9- Barnabé Couilloud ; 10- Ilian Perraux

11- Steeve Barry ; 12- François Vergnaud ; 13- Auguste Cadot ; 14- Henry Speight

15- Romain Lonca (cap)

Remplaçants : Léo Carella, Guy Millar, Johnny Dyer, Tornike Jalagonia, Kerman Aurrekoetxea, Baptiste Fariscot, Joe Jonas, Luka Tchelidze.

Soyaux-Angoulême :

1- Khatchik Vartan ; 2- Patxi Bidart ; 3- Manasa Saulo

4- Matthew Beukeboom ; 5- Sikeli Nabou

6- Gautier Gibouin (cap) ; 8- Robin Copeland ; 7- Nicolas Martins

9- Emmanuel Saubusse ; 10- Mathieu Ugalde

11- Maxime Laforgue ; 12- Iñaki Ayerza ; 13- Ledua Mau ; 14- Hugo Le Gall

15- Pierre Lafitte

Remplaçants : Barka, Odishvili, Pesvianidze, Texier, Bau, Botica, Brosset, Boutemmani.