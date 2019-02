Pro D2 : Biarritz voit la qualification s'éloigner après sa défaite à Aix (23-13)

Aix-en-Provence, France

"Frustration, colère et déception". Ce sont les mots de Matthew Clarkin, le manager biarrot, pour définir l'état d'esprit qui est le sien après cette défaite (23-13) à Aix contre Provence Rugby. Dans cette rencontre, les Aixois menaient déjà 13-0 après 20 minutes de jeu grâce à un essai d'Ed Fidow et à leur buteur Florent Massip, auteur d’un 5 sur 5 au pied. Profitant d’un carton jaune adressé à Charles Malet (28e) pour fautes répétées, les Basques sont revenus à cinq longueurs (13-8) avant la mi-temps grâce à un essai de Maxime Lucu (29e) et une pénalité de Pierre Bernard (39e).

En seconde période, les Biarrots sont repartis à l'assaut du camp provençaux. Mais ils peuvent nourrir des regrets, eux qui ont vendangé plusieurs opportunités de marquer (imprécisions en touche, fautes de main et domination stérile), avant d’être punis sur une interception de Narumasa (64e). La transformation de Massip, sonne le glas pour les Biarrots, vaincus dans ce qui ressemblait à "une finale" et ce, malgré l’essai de Tawalo (76e).

Au classement les Rouge et Blanc se font larguer. Ils stagnent à la 9e place, mais sont à présent relégués à sept longueurs de la première place qualificative aux phases finales. Le BO doit désormais croire au miracle s'il veut espérer décrocher une place pour les phases finales de Pro D2.

Les déclarations

Pierre Bernard : "Après la victoire la semaine dernière contre Angoulême, c'est un coup derrière la tête. On est tombé sur une très belle équipe de Provence Rugby, qui a mis beaucoup d'intensité sur toutes les phases de jeu. On voulait se jauger par rapport à cette équipe qui est devant nous au classement et force est de constater que c'est pas le même niveau. Pour viser le Top 6 il faut être irréprochable et on commet beaucoup trop de fautes, on est trop irrégulier, on ne maîtrise pas assez nos matches pour espérer plus [...] On rentre avec des maux de tête, et l'envie de se remettre au travail. On va se faire petit et travailler pour espérer vivre une meilleure fin de saison."

Matthew Clarkin : "C'est une grosse déception. On sort de ce match sans aucune certitudes alors que ces dernières semaines j'avais le sentiment que c'était mieux, qu'on s'était amélioré. C'est un week-end et un match gaspillés [...] On a fourni beaucoup d'efforts mais on n'a pas trouvé le moyen de mettre en place notre jeu. Même si ces derniers mois ont été compliqué, même si on demande beaucoup aux mêmes joueurs (avec les nombreuses blessures, ndlr), ce n'est pas une excuse, pas sur un match aussi important que celui-ci. Avec cette défaite on recommence à zéro."

Heath Backhouse : "Collectivement, on n'a pas suivi la structure, le schéma de jeu. Aix a été meilleurs dans tous les secteurs. Cette défaite fait mal mais on doit rester concentrer, il nous reste encore neuf matches avant la fin du championnat et on peut encore aller chercher quelque chose. On va garder cette frustration et s'en servir pour construire."

