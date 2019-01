Pro D2 - Brive convoque docteur Jekyll pour son déplacement à Soyaux - Angoulême

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive veut tenter de vaincre le signe indien. Cette fois, c'est à Soyaux - Angoulême que les rugbymen brivistes retentent leur chance ce dimanche à 14h15 pour la 18e journée de Pro D2. Le signe indien à briser, c'est celui de la disette corrézienne à l'extérieur. Alors qu'ils avaient accroché un nul à Biarritz puis gagné à Vannes en début de saison, les joueurs du CAB ont depuis enregistré cinq défaites de rang à l'extérieur malgré leurs intentions affichées et leurs paroles prononcées. Sauf que, plus le championnat avance, plus la pression se fait sentir pour les Brivistes s'ils veulent jouer les premiers rôles et les phases finales en Pro D2. Ce dimanche, les zèbres ont à coeur de présenter le même visage qu'à domicile.

Double visage du CA Brive jusqu'à maintenant

Il faut dire que le CAB est un cas globalement étrange depuis le début de la saison. Docteur Jekyll à domicile : plutôt beau visage, séduisant, parfois éblouissant avec neuf victoires en neuf matchs. Mais devient Mister Hyde à l'extérieur : inconstant, indiscipliné, manque de maîtrise, commet des fautes (parfois stupides) et présente le bilan d'une victoire, un nul et six défaites dont cinq d'affilée, série en cours. Ce double visage n'est ni nié ni contesté dans les rangs du CAB, mais reste le plus dur : appliquer les solutions préconisées par un vieux routard du rugby, Didier Casadéï. "Ce qui manque, c'est d'être au même niveau de générosité que l'équipe qui nous reçoit" lance d'abord l'entraîneur des avants, "il nous manque aussi de la discipline, car on prend souvent des cartons jaunes à l'extérieur où l'arbitre ne laisse rien passer. Il faut être plus opportuniste quand on a la possibilité de marquer. On doit être quasi irréprochable sur la conquête. L'histoire se répète et la tâche est similaire : j'espère qu'on aura appris de nos erreurs et qu'on va enfin gagner".

"Avoir envie d'avancer ensemble, de se viander pour l'autre et de gagner"

Il place certains joueurs expérimentés face à leurs responsabilités pour montrer la voie : François Da Ros, "qui devra épauler S-P Chauvac" (car Brive compte des absents), ou Dominiko Waqaniburotu, "capitaine des Fidji et qui est moins dans le rythme ces derniers temps". Il invite Sooty Fa'aso'o "à en faire plus", ou Damien Lagrange "à se montrer" lui qui n'a pas énormément joué jusque là. Pour ce voyage, Brive peut s'appuyer sur sa victoire au mental contre Biarritz la semaine dernière en ayant joué une heure à un de moins. A confirmer à Angoulême qui ne l'entend pas ainsi : avant le début de cette 18e journée, les Charentais faisaient figure de troisième meilleure défense à domicile, avec aucune défaite en huit matchs à la maison cette saison (sept victoires, un nul). "La solution, c'est surtout de le décider" estime de son côté François Da Ros, "que tout le monde le décide ensemble et qu'on ne passe pas à travers : on y va pour gagner et puis c'est tout" continue le talonneur. "Cela dit, il faut respecter les équipes en face. Ne pas faire comme à Massy ou Carcassonne. Sur le rugby, on a des joueurs de qualité et un groupe homogène. Maintenant, il faut avoir envie d'avance ensemble, de se viander pour l'autre et de gagner. On est presque aux deux tiers du championnat, il faut accélérer fort ".