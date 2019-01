Pro D2 - Brive : des blessés et un suspendu avant d'aller à Soyaux - Angoulême

Brive-la-Gaillarde, France

Brive a laissé beaucoup d'énergie... et a perdu des hommes lors de sa victoire pleine de caractère contre Biarritz jeudi dernier (36-26). Exclu à la 15e minute de jeu, Otar Giogadze est automatiquement suspendu pour le déplacement à Soyaux - Angoulême ce dimanche pour la 18e journée de Pro D2. Le 3e ligne géorgien comparaîtra mercredi 23 janvier devant la commission de discipline de la LNR.

Devisme et R. Marais sur le flanc

Le CAB devra aussi faire sans deux joueurs blessés lors du match contre les Biarrots. Touché à l'échauffement, le 3e ligne Retief Marais souffre d'une élongation aux ischio-jambiers et devrait au moins manquer les deux prochaines rencontres (à Soyaux et à Béziers). L'indisponibilité devrait être encore plus longue pour Vivien Devisme, sorti au bout de cinq minutes sur la première mêlée. Le gaucher du CAB souffre d'une grosse lésion au mollet et son indisponibilité sera connue après des examens pratiqués en fin de semaine car la blessure n'a pas encore permis de pouvoir les pratiquer. Avec l'absence de Karlen Asieshvili (en reprise après sa blessure aux ligaments croisés), il ne reste donc que deux piliers gauches de métier (S-P Chauvac et Luka Goginava) pour aller en Charente.

Cerqueira blessé au genou, Laranjeira incertain

Une nouvelle absence s'est ajoutée à cette liste ce mardi. Sur un appui à l'entraînement, le 3e ligne Steevy Cerqueira s'est blessé à un genou. Là encore, des examens complémentaires devront être pratiqués mais le staff briviste nourrit une sérieuse inquiétude sur la nature de sa blessure. Sorti sur précaution contre Biarritz à cause d'un mollet douloureux, Thomas Laranjeira a lui été ménagé en ce début de semaine. L'arrière, meilleur réalisateur de Pro D2 avec 207 points et titulaire lors des dix-sept premiers matchs, est lui incertain. Par ailleurs, après le déplacement à Angoulême ce dimanche, le CAB devra faire sans un pilier supplémentaire. En effet, Demba Bamba rejoindra le XV de France pour préparer le Tournoi des VI Nations.