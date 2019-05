Pro D2 - Brive doit finir le boulot contre Bayonne et valider sa place en demi-finale

Brive-la-Gaillarde, France

Finir le travail et conclure en beauté. Alors qu'il est premier de Pro D2 et qu'il a un pied et quatre orteils et demi en demi-finale directe du championnat sans passer par les barrages, le CAB accueille ce dimanche 14h30 Bayonne, 3e, pour la 30e et dernière journée de la phase régulière. Dans un Stadium qui s'annonce plein et bouillant, la mission est simple pour les Brivistes : valider cette qualification pour les demi-finales face à des Bayonnais qui jouent aussi leur place en demi-finale.

Montrer qui est le patron

Après la délicieuse victoire à Oyonnax il y a dix jours, c'est un nouveau match de phases finales avant l'heure pour le CA Brive. On l'a dit, le CAB est qualifié directement à 99% pour les demi-finales mais il faut lever le doute sur le dernier 1% restant. A vrai dire, il n'y a qu'un scénario catastrophe qui pourrait priver les Corréziens de ce billet direct. Avec trois conditions bien précises à remplir pour l'imaginer :

que le CAB perde contre Bayonne sans prendre le point du bonus défensif

que Bayonne s'impose avec le point bonus offensif

qu'Oyonnax, 3e équipe en course pour les deux premières places, gagne aussi avec le point du bonus offensif à Angoulême

Autant de conditions peu probables car les Brivistes comptent bien asseoir leur autorité et leur invincibilité au Stadium. Le CAB est d'ailleurs la seule équipe de Pro D2 à ne pas avoir perdu sur son terrain cette saison et, au contraire, à avoir remporté ses 14 rencontres déjà jouées. Surtout Brive, après sa victoire à Oyonnax, serait bien inspiré d'envoyer un nouveau message à un concurrent direct pour la montée en Top 14 et montrer qui est le patron. C'est bien l'ambition du manager, Jeremy Davidson, en interview vidéo ci-dessous.

Enjeux à tous les niveaux

Outre la course aux deux premières places directement qualificatives au demi-finales de Pro D2 entre trois clubs (Brive, Oyonnax, Bayonne), on suivra aussi celle pour les barrages où la lutte fait rage entre Mont-de-Marsan, Vannes, Béziers et Nevers. Enfin, en bas de tableau, qui d'Aurillac ou Bourg-en-Bresse sera, avec Massy, relégué en Fédérale 1 la saison prochaine ? On le saura ce dimanche, et on suivra tout ça à partir de 14h15 sur France Bleu Limousin avec Nicolas Blanzat et Bruno Marty, le coup d'envoi de tous les matchs sera donné à 14h30.

Les matchs de la 30e journée

Le classement