Pro D2 - Brive : Megdoud quitte le club et met un terme à sa carrière professionnelle

Le CA Brive enregistre un deuxième départ en une semaine. Après Matthieu Ugalde, l'ailier Nadir Megdoud, 21 ans, quitte le CAB pour des raisons personnelles et met un terme à sa carrière professionnelle.

Brive-la-Gaillarde, France

Son doublé contre Montpellier il y a près d'un an, au soir d'un succès bonifié du CA Brive qui permettait d'entretenir l'espoir d'un maintien en Top 14, restera son temps fort sous le maillot du CAB. Car l'ailier Nadir Megdoud, 21 ans, a décidé de quitter le club avec effet immédiat et de mettre un terme à sa carrière professionnelle pour des raisons personnelles et des choix de vie.

Onze matchs à Brive

Auteur de onze apparitions sous le maillot briviste, il était revenu dernièrement d'une rupture des ligaments croisés du genou et avait pris part à plusieurs rencontres de l'équipe Espoirs et de la sélection nationale algérienne. Selon les informations de France Bleu Limousin, il va rejoindre la région parisienne d'où il est originaire pour reprendre ses études avant de se tourner vers le marché du travail.