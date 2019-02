Pro D2 - Brive : pourquoi le match à Montauban est bien plus crucial qu'il en a l'air

Brive se déplace ce dimanche à Montauban, laminé à Aix en Provence il y a une semaine et qui annonce la révolte. Le match est aussi déterminant pour le CAB, qui a l'occasion de se replacer dans la course aux deux premières places de Pro D2 directement qualificatives aux demi-finales du championnat.

Brive-la-Gaillarde, France

Le CA Brive joue à Montauban ce dimanche après-midi 14h15 en clôture de la 21e journée de Pro D2. Chez des Montalbanais humiliés 51-6 à Aix en Provence, le week-end dernier, le CAB s'attend à subir la révolte des Tarn-et-Garonnais. Mais les Brivistes, inconstants depuis le début de la saison à l'extérieur, n'ont de leur côté plus de temps à perdre s'ils veulent finir à l'une des deux premières places du classement. Elles sont directement qualificatives aux demi-finales du championnat, et sont une ambition affichée par le staff et les joueurs. Tout le monde le sait dans le camp corrézien : Brive n'a plus le droit de gâcher à l'extérieur.

Le CAB est en retard sur ses concurrents directs

C'est la raison pour laquelle cette rencontre est bien cruciale qu'elle en a l'air. "C'est un match hyper important, ça peut être le tournant de la fin de saison, c'est un joker à ne pas griller" ose Thomas Laranjeira, de retour à l'arrière après trois matchs d'absence en raison d'une blessure au mollet. "On est dans le money time, il nous reste dix matchs, cinq à domicile et cinq à l'extérieur, et il faut qu'on gagne plus souvent à l'extérieur" dit pour sa part le manager Jérémy Davidson. D'autant que le CAB connaît déjà les résultats de Nevers, étrillé à Carcassonne, d'Oyonnax qui a pris la marée à Vannes, et de Bayonne victorieux à Bourg en Bresse. Ce sont les trois concurrents directs pour les deux premières places. Il faut dire que le CAB accuse du retard sur es trois dans cette course à quatre équipes pour les deux premières places.

La différence se fera à l'extérieur

Puisque les quatre équipes sont imbattables à domicile, c'est donc à l'extérieur que va se faire la décision. En la matière, Brive (14 points) est moins bon qu'Oyonnax et Bayonne (18 points), ainsi que Nevers (16 points). "Impérativement, il va falloir qu'on soit meilleur que nos rivaux à l'extérieur, sinon on finira derrière". Une lapalissade signée Didier Casadéï il y a une semaine, l'entraîneur des avants était déjà en train de faire les comptes après la victoire contre Massy. "Il ne nous reste plus que cinq matchs à l'extérieur, dont deux chez des rivaux directs à Nevers et Oyonnax. _Ce qui est à peu près sûr, c'est que ça ne passera pas à moins de huit victoires sur les dix derniers matchs_. Cela laisse deux possibilités, dans le meilleur des cas, donc il va falloir gagner souvent !" Sous-entendu, y compris loin de Stadium où Brive a déjà grillé plusieurs jokers à Massy, Colomiers ou Carcassonne par exemple.

Le CAB n'a pas un calendrier très favorable loin du Stadium

Outre des voyages à Nevers et Oyonnax ses concurrents directs, Brive ira aussi à Bourg en Bresse. Les joueurs de l'Ain donneront tout, car ils luttent pour le maintien. Le CAB devra aussi négocier un déplacement périlleux à Aurillac, pour un derby qui a valeur de match de l'année dans le Cantal. Pour toutes ces raisons, le déplacement à Montauban ce dimanche est bien plus important qu'il n'en a l'air. Certes, l'USM annonce la révolte après sa rouste provençale, mais il n'aura pas échappé aux Brivistes que trois équipes, dont Bayonne, sont allées gagner à Sapiac cette année.

Les résultats de la 21e journée

Le classement