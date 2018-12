Pro D2 - Brive : revanchard à Aix, Le Bourhis a "l'impression de ne pas avoir fait un bon match" depuis son arrivée

Brive-la-Gaillarde, France

Le match perdu (19-14) à Mont-de-Marsan jeudi dernier, où il retrouvait une place de titulaire au centre de l'attaque du CA Brive, n'a rien changé à ce que disait Félix Le Bourhis quelques heures plus tôt. Reconduit pour le match d'ouverture de la 14e journée de Pro D2 ce jeudi à Aix-en-Provence, le trois-quart du CAB est revanchard contre lui-même alors que les Brivistes sont en quête d'un deuxième succès à l'extérieur cette saison.

"Des choses correctes, mais rien de flamboyant"

"A titre personnel, je ne suis pas du tout satisfait de mes matchs depuis le début de la saison" pose calmement le joueur de 30 ans. Pire. "Je cherche toujours à faire un bon match avec le CAB, parce que j'ai l'impression de ne pas en avoir fait un de haut niveau depuis que je suis arrivé" continue l'ancien joueur de Bordeaux et Bayonne notamment, arrivé la saison passée à l'époque où Brive jouait en Top 14. Pour une première année galère en Corrèze. "L'année dernière ? Je n'ai pas tout à jeter, mais je n'ai pas eu grand chose de positif à me mettre sous la dent. Cette année, je balbutie un peu le rugby. J'espère que ça va aller mieux et je pense que ça va aller mieux" prédit celui qui a porté le maillot du XV de France à une reprise, pas tendre avec lui-même. "J'ai toujours été assez sévère avec moi. Depuis le début de la saison, j'ai fait des choses correctes mais rien de flamboyant et aucun match où je me suis senti satisfait de ma prestation. A moi de faire mieux. Mais, _ça va de plus en plus marcher collectivement_, et j'espère individuellement".

"Bon joueur quand le jeu est débridé"

Alors, que lui manque-t-il pour être vraiment bien dans ses crampons ? "De la confiance et un déclic", répond Félix Le Bourhis. "C'est plus mental que physique, technique ou quelque chose comme ça" embraye-t-il, convaincu que le nouveau style de jeu du CAB lui correspond. "Je sais que je suis un bon joueur quand le jeu est un peu débridé. Quand c'est cadenassé... Je suis un centre qui fait 90 kilos et un peu plus, tout mouillé. Donc je ne suis _pas quelqu'un qui va faire sauter les défenses en allant tout droit_, même si ça ne me dérange pas d'y aller".

"Quand on va réussir ce qu'on met en place aux entraînements, on sera efficace"

"Concrètement, je suis bon quand il y a du rythme, et je pense que l'équipe est bonne quand on a du rythme" continue celui va connaître sa onzième feuille de match à Aix-en-Provence pour sept titularisations. "On a des mecs bons techniquement comme Stuart Olding, Samuel Marques, Thomas Laranjeira ou Mathieu Ugalde. On a des mecs qui sont doués et qui ont besoin que ça bouge. En plus, on a des avants qui courent et qui ne sont pas mauvais ballon en main. Quand on va réussir à mettre tout ce qu'on met en place aux entraînements sur un match entier, je pense qu'on va être efficace".

Sept changements

Le staff du CA Brive opère sept changements dans le XV de départ qui débutera à Aix-en-Provence par rapport à celui lancé d'entrée à Mont-de-Marsan jeudi dernier. Hors groupe il y a une semaine, les internationaux sont de retour à l'image de Demba Bamba, titulaire à droite de la mêlée, tout comme François Da Ros au talonnage. Une troisième entièrement recomposée est alignée avec Saïd Hireche, Sooty Fa'aso'o et Retief Marais. La charnière Marques-Olding reste inchangée alors que Rory Scholes va fêter sa première titularisation à l'aile depuis son arrivée en tant que joueur supplémentaire. Arnaud Mignardi fait lui son retour au centre de l'attaque briviste.

#ProD2 : compo Brive à Aix demain

7 chgts :

- Da Ros & Bamba en 1re l.

- Hireche, Faasoo et R. Marais en 3e l.

- 1re titu de Scholes à l'aile

- Mignardi au centre

Banc : 6 avant (Waqa, Giorgadze) / 2 arrières



