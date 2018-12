Pro D2 - Brive : Snyman absent six à huit semaines

Le deuxième ligne du CA Brive, Joe Snyman, est écarté des terrains pour six à huit semaines supplémentaires. Le Sud-Africain vient d'être opéré du pied gauche.

Brive-la-Gaillarde, France

Sa dernière sortie avec le CA Brive remonte au 8 novembre dernier à Carcassonne pour la 11e journée de Pro D2. Et Joe Snyman devra encore patienter plusieurs semaines avant de pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement. En effet, le Sud-Africain, touché au pied, est écarté pour six à huit semaines supplémentaires. Le deuxième ligne du CAB vient d'être opéré d'une fracture au pied gauche et sera de retour sur les terrains en 2019.