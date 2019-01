Pro D2 - Brive : titulaire contre Biarritz, Muller veut sortir l'Axel pour son retour en piste

"J'ai plus envie que jamais, vraiment" répond du tac au tac Axel Muller quand on l'interroge sur son impatience de démarrer une rencontre. L'Argentin, entré en jeu à Colomiers avant Noël, sera l'une des attractions du CA Brive pour la première sortie de l'équipe en 2019. Après près deux semaines de vacances et une semaine de travail, les rugbymen corréziens retrouvent le championnat de Pro D2 ce jeudi soir 20h45 face à Biarritz, pour la 17e journée qui marque le vrai lancement de la phase retour.

Quatrièmes du classement, et battus chez le relégable Colomiers juste avant la trêve, les Brivistes veulent renouer avec le succès pour rester au contact des équipes de tête. Pour ce rendez-vous, le CAB va donc s'appuyer sur son ailier arrivé l'été passé avec l'étiquette d'être une des recrues phares. Blessé à l'épaule lors du match de préparation face au Connacht, en pré-saison, Axel Muller sera titulaire pour la première fois de la saison. Son accent chantant et son franc sourire le laissent entendre : 2019 sera l'année du renouveau. Rentré en Argentine pour les fêtes, il revient mort de faim. Car cela fait plus de quatre mois que le natif de Mendoza ronge son frein depuis sa blessure.

"Ici, il y a des connaisseurs"

Le jeune homme de 25 ans a pris le temps de bricoler "des meubles en bois", c'est une autre de ses passions, pour s'aérer l'esprit. Et, signe que le club mise sur lui, il a prolongé son contrat jusqu'en 2021. "Ca m'a donné beaucoup de confiance pendant la blessure pour revenir plus fort" commente Axel Muller qui, après deux saisons à Toulon et une à Oyonnax, fera de Brive le club où il sera resté le plus longtemps. "Un joueur cherche toujours la stabilité" reprend l'ailier. "Dès que je suis arrivé, je me suis senti à l'aise avec les installations, la ville, etc." confie l'Argentin, "tu sais, je viens d'Oyonnax donc tout est mieux par rapport à là-bas" plaisante-t-il. Il dit aussi s'être familiarisé avec le contexte CAB. "C'est vraiment différent ici. Les supporters nous suivent beaucoup. C'est différent dans chaque ville mais, ici, on le ressent vraiment. Il y a des connaisseurs. _Quand tu es nouveau, ça fait plaisir et ça fait du bien de voir que l'équipe est suivie ici_. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas en Argentine". Mais, il le sait, Axel Muller doit maintenant prouver : justifier son statut de recrue phare, faire parler ses appuis déroutants et sa vitesse qui l'ont propulsé à l'époque en équipe d'Argentine à 7. D'un coup, la détermination imprègne son visage.

Sélectionné avec les Bleus, Bamba sera titulaire

Le staff briviste effectue cinq changements dans le XV de départ par rapport à celui qui a débuté à Colomiers avant Noël. Sur cette première feuille de match de 2019, on notera la titularisation au poste de pilier droit de Demba Bamba, appelé ce mercredi en bleu pour préparer le Tournoi. Jan Uys fait son entrée en 2e ligne, alors que le capitaine Said Hirèche retrouve sa place en 3e ligne et son brassard. La charnière Lobzhanidze - Hervé est reconduite, Stuart Olding est lui aussi maintenu au centre aux côtés d'Arnaud Mignardi, titularisé. Pour ce match hivernal, le CAB se présentera avec un banc solide constitué de six avants et deux arrières.

La composition de Brive face à Biarritz - CA Brive

