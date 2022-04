Pro D2 : "C'est déjà bien d'avoir gagné", les réactions de Bayonne après la victoire face à Vannes

De la frustration et des regrets. Face à Vannes, l'Aviron Bayonnais a fait le minimum syndical du point de vue comptable, en s'octroyant les quatre points de la victoire. Mais sans bonus offensif, les Bayonnais ne sont plus assurés de ne pas être rattrapés dès ce week-end par Oyonnax, qui joue à Narbonne. Un point laissé de côté au goût d'autant plus amer que les Ciels et blanc se sont tirés eux-mêmes une balle dans le pied, butant certes sur la défense de Vannes, mais aussi et surtout sur leurs maux habituels, en multipliant les fautes de main et les approximations, notamment devant l'en-but adverse. Il y a de quoi s'en vouloir.

Les réactions des Bayonnais :

