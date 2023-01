Pro D2 : "Un nouveau championnat qui commence," Biarritz reçoit Montauban, premier match de la phase retour

Ça avait été la sensation de la 6e journée de Pro D2 . Le 6 octobre dernier, au terme d'un match au scénario incroyable, le Biarritz Olympique signait son premier succès à l'extérieur sur la pelouse de Montauban (46-32). Un match plein de maîtrise de la part des hommes directeur sportif Matthew Clarkin, qui retrouvait l'un de ses anciens clubs, et qui testait ce jour-là une toute nouvelle charnière Aurrekoetxea - Germain.

Depuis, le BO a lancé sa saison et pointe à la 3e place du championnat, à égalité avec le Stade Montois , tandis que les Montalbanais ont pris le chemin inverse, avec une petite 14e place à la mi-saison, et sans leur manager principal David Gérard, licencié fin octobre en raison des mauvais résultats des Tarn-et-Garonnais. Le contexte a donc complètement changé, et c'est même un tout nouveau championnat qui commence pour le demi-de-mêlée Kerman Aurrekoetxea.

Kerman Aurrekoetxea : "Au début, on ne voulait pas trop se donner d'objectifs. On était une équipe renouvelée, donc on ne savait pas trop à quoi nous attendre. Depuis, on a vu de quoi on était capable. Donc maintenant, on va être ambitieux dans nos matchs et dans nos projets dans la phase à venir.

Montauban, c'était la première victoire à l'extérieur de cette année. C'était un match référence, un match modèle à l'extérieur. Et à partir de là, c'est vrai que notre confiance a monté un peu plus. Mais ce n'est qu'au dernier bloc qu'on a vraiment fait des très bons résultats, parce qu'après Montauban, on a reçu Agen à la maison et on a perdu.

On a déjà joué contre toutes les équipes et on les connaît un peu mieux. Mais pour moi, c'est un championnat nouveau qui commence parce que toutes les équipes ont récupéré des joueurs qui étaient blessés, et elles peuvent changer leur système de jeu par rapport à ce qu'elles ont fait dans la phase aller. Il ne faut pas avoir trop confiance, même si on a gagné là-bas. Pour nous, c'est comme une finale, parce qu'il faut gagner tous les points qu'on peut récupérer."

La XV de départ probable de Biarritz

Encore touché au tibia, l'ancien montalbanais Simon Augry ne sera pas sur la feuille de match, tout comme Bastien Soury, pas encore remis non plus. Joe Tomane et Gilles Bosch ont eux repris les entraînements. Giorgi Nutsubidze pourrait lui revenir d'ici "trois semaines / un mois."

Biarritz - Montauban, un match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30 avec Rémy Doutre, Grégoire Lascubé et Lucas Aizpurua.