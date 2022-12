Pro D2 : "C'est un marathon, et on n'est qu'au vingtième kilomètre," bilan de mi-saison pour Biarritz

Biarritz est assuré de passer les fêtes à la deuxième place. Même si le Biarritz Olympique s'est incliné ce vendredi soir du côté de Béziers (17-12) , le point de bonus défensif ramené de l'Hérault leur assure de rester deuxième de Pro D2 derrière Oyonnax. Une performance, dans une deuxième division très dense , et surtout avec un groupe jamais au complet, miné par les blessures, comme celle du capitaine Guy Millar , absent au moins trois mois.

Béziers a mis fin à la série d'invincibilité de cinq matches du BO. Mais pour Biarritz, qui va aussi avoir deux semaines pour souffler, l'essentiel n'était pas là.

Ils ont dit

Romain Lonca, arrière et capitaine du BO : "Je pense qu'on a eu une progression assez linéaire, notamment sur le fait de construire aussi un groupe avec beaucoup de jeunesse. Ils ont pris leur place, donc c'est top. Je pense que c'est ce qui est ce qu'il faut, il faut qu'on garde ça, c'est ce qui doit nous animer, ils apportent beaucoup de fraîcheur. Pour nous, les plus anciens, c'est rafraîchissant. Ils font des gros matchs aussi. Il y a une solidarité qui est assez épatante, on est content quand même de venir s'entraîner et de se retrouver dans au stade. Qu'on garde cette dynamique, cette énergie, sur la deuxième partie de saison qui va être compliquée.

Il y a eu quinze matchs, je pense qu'on a fait beaucoup d'efforts, comme toutes les équipes d'ailleurs sur l'intersaison, également sur le début de saison. Donc on va prendre cette deuxième place, on va digérer aussi ce bloc et on va repartir très vite au boulot pour une réception de Montauban qui, on l'a déjà dit dans les vestiaires, sera déterminante pour nous.

Je trouve que c'est une Pro D2 qui est très homogène. En haut et en bas, c'est assez serré et je pense que ça va être serré jusqu'au bout. Il n'y aura aucun match facile. Cette saison, il n'y aura pas d'équipe qui lâchera. On s'attend à une guerre tous les week-ends. Quoi qu'il arrive, à domicile, à l'extérieur, ça va être très pénible, très dur d'aller gagner chez d'autres équipes. Donc ça va être un marathon. Et pour l'instant, on n'est qu'au vingtième kilomètre."

Matthew Clarkin, directeur sportif du BO : "Je pense que cette première moitié, c'était très formateur pour notre groupe. On arrive à Noël deuxième du classement. Donc déjà, c'est une petite satisfaction. Ça valide beaucoup de travail, en sachant qu'on a encore une grosse marge de manœuvre et j'espère que les efforts fournis maintenant vont nous permettre plus tard de mieux maîtriser notre jeu. La trêve de Noël arrive au bon moment. Le groupe est un peu fatigué, un peu touché, mais il faut qu'on trouve le moyen de recharger les batteries et de revenir cette première semaine de janvier prêt à repartir parce que ça ne va pas devenir plus facile.

Les jeunes joueurs qui font partie de notre effectif se sont montrés présents depuis le début du championnat. Je pense qu'ils ont évolué avec l'équipe depuis le mois d'août. Ils ont su créer une bonne dynamique entre eux, ils ont fait beaucoup d'efforts. Et ça, ça compte beaucoup dans ces championnats. Ça peut combler parfois les petites imprécisions, les manques de discipline. Mais notre objectif d'ici la fin de saison, ça reste d'essayer de récupérer le maximum de l'effectif et être capable d'aligner notre meilleure équipe tout en continuant à développer notre jeu. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour la suite.

Depuis le début d'année, je trouve que c'est très homogène. Je trouve qu'il n'y a aucun match facile. Chaque équipe est capable de battre n'importe qui, même si Oyonnax s'est peut-être déjà décroché en tête. Je pense qu'il ne reste que des équipes compétitives et il faut batailler chaque week-end."