Pro D2 - CA Brive : ce qu'il faut savoir pour la billetterie de la demi-finale

La vente des places pour la demi-finale de Pro D2 de Brive, officielle depuis ce dimanche après-midi et le succès contre Bayonne, débutera ce lundi. Les abonnés seront prioritaires pour acheter leurs billets qui seront vendus aux mêmes tarifs que pour la saison régulière.

Brive-la-Gaillarde, France

Six ans après la victoire contre Aurillac qui avait ensuite permis au CAB de retrouver le Top 14 en 2013, le Stadium de Brive va à nouveau être le théâtre d'une demi-finale de Pro D2 cette saison. C'est officiel depuis le court succès corrézien contre Bayonne (20-18) pour la dernière journée de la phase régulière, ce dimanche.

Cette demi-finale, qui opposera Brive au vainqueur du match de barrage Vannes - Mont-de-Marsan, se jouera dimanche 19 mai à 14h15. Nul doute que le Stadium sera bondé pour soutenir les Brivistes, après la grosse affluence de ce dimanche contre l'Aviron (12.107 personnes).

Places en vente dès ce lundi, les abonnés prioritaires

Les billets pour cette demi-finale seront mis en vente ce lundi 6 mai à 9h par le CA Brive. Ils seront vendus aux mêmes tarifs que pour la saison régulière (de 10€ à 50€). Une bonne partie de la semaine, les abonnés seront prioritaires afin d'obtenir leur sésame. Il s'agit d'une décision voulue par le CA Brive. Le club tient ainsi à les remercier de leur fidèle soutien malgré la relégation de Top 14 en Pro D2 la saison passée. Ainsi, chaque abonné pourra acquérir son propre billet plus un autre (dans la catégorie de sa place habituelle) dans la limite des places disponibles.

Mêmes tarifs que pour la saison régulière

Ensuite, seulement, sera ouverte la billetterie pour le grand public. Mais autant prévenir, avec plus de 5.000 abonnés (et une capacité du stade de 13.979 places), il ne devrait pas rester énormément de tickets disponibles. D'autant qu'un quota de places sera bloqué pour être mis à disposition des supporters du club adverse. Cela figure dans le cahier des charges de la Ligue Nationale de Rugby et personne ne peut y déroger. Ainsi, environ 1.500 places, dans toutes les catégories, seront réservées aux visiteurs.