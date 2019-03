Pro D2 - CA Brive : le derby à Aurillac est fixé

Brive-la-Gaillarde, France

Victorieux 36-14 au match aller en Corrèze, le CA Brive connaît depuis ce mercredi la date du match retour contre Aurillac pour le derby dans le Cantal. Le jour et l'horaire viennent d'être dévoilés ce mercredi par la Ligue Nationale de Rugby. Le match se jouera vendredi 5 avril à 20h au stade Jean Alric où le CAB n'a plus mis les pieds depuis le 23 septembre 2012 et une défaite 27-20.