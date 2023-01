Pro D2 : "Ça peut bouger très vite, dans les deux sens," Biarritz joue déjà gros à Agen ce vendredi

Le Biarritz Olympique commence son marathon. Une succession de six matches, dont quatre contre des concurrents directs au top 6, et à la qualification aux phases finales du championnat de Pro D2 . Ce vendredi 27 janvier, il commence par un déplacement à Agen , une équipe qui était venue s'imposer à Aguiléra au match aller (18-15), et qui pointe juste derrière le BO, quatrième à une unité des Biarrots, pour l'instant sur la dernière marche du podium.

Un match à enjeu donc, entre deux prétendants aux phases finales, dans un championnat dense où de la troisième à la sixième place, quatre équipes se tiennent en quatre points. "Ce bloc sera déterminant pour la suite, pour tout le monde" affirme le manager général Shaun Sowerby. Après une semaine de pause, le BOPB ne va donc pas avoir le temps de tergiverser du côté d'Armandie, tout en essayant de se rattraper du faux pas du 14 octobre dernier . Une victoire à l'extérieur serait pus que bienvenue, avant de recevoir Vannes puis de se déplacer à Oyonnax dans la foulée.

Les déclas

Lucas Azariashvili, pilier de Biarritz : "La dernière fois, on a perdu chez nous et là, on doit retourner cette situation parce que c'est notre concurrent. C'est maintenant que ça se joue. Pour moi, c'est bras de fer qui commence, et le classement va beaucoup changer. Mais nous, on est une équipe qui se bat toujours, on peut gagner sur les dernières minutes, parce qu'on est une équipe très collective. Il y a deux ans, on avait déjà des matchs qui s'enchaînaient, on a l'expérience de ça. On peut répéter les mêmes choses qu'il y a deux ans. On avait gagné chez de grosses équipes. Et là, c'est la même chose, on doit gagner contre eux aussi. On a envie de rester en haut de tableau."

Barnabé Couilloud, demi-de-mêlée de Biarritz : "Je pense qu'inconsciemment, tout joueur de rugby a cet instinct-là de revanche. Mais ce n'est pas la volonté principale. C'est d'aller gagner le match, comme chaque match qu'on prépare. Mais du coup, si on gagne, ça pourra être interprété comme une revanche. Il faut surtout faire un gros match et une victoire sera le mieux pour bien démarrer ce bloc. On a jeté un œil, on va jouer contre les trois gros de ce championnat. Donc on sait que la saison peut basculer dans un sens comme dans l'autre sur ce bloc."

Shaun Sowerby, manager général de Biarritz : "Ça peut basculer très vite, pour nous comme pour tout le monde. On joue contre au moins quatre concurrents directs, l'un après l'autre. On est déjà sur la phase retour. Après ce bloc de six, ça va arriver très très vite. S'il y a un bloc où ça peut bouger, c'est celui-là, et dans les deux sens. Mais nous, on estime qu'on est en pleine progression. Avec le temps, on va de mieux en mieux et on jouera ce bloc comme une occasion aussi de consolider des choses qui sont déjà bien."

La compo du BO

Le programme de la 18e journée

