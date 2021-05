Pro D2 : Cas de Covid au Biarritz Olympique avant la demi-finale

C'est une nouvelle dont le Biarritz Olympique se serait bien passé à une semaine de sa demi-finale de ProD2 à Vannes. L'un de ses joueurs, Darly Domvo, est positif au Covid-19, révèle Sud-Ouest. Une information que France Bleu Pays Basque est en mesure de confirmer. Si de nouveaux cas devaient apparaître dans la semaine, le BO pourrait être déclaré forfait pour le match capital de dimanche. Mais l'inquiétude ne semble pas s'être emparée du club biarrot, dont beaucoup de joueurs sont considérés "immunocovid".

C'est à l'issue du dernier test Covid, vendredi dernier, à la veille du match de barrage face à Grenoble, que l'ailier rouge et blanc s'est révélé positif. Il a été remplacé par Gavin Stark qui a inscrit un triplé samedi. Darly Domvo est désormais placé à l'isolement pendant 10 jours, privé de tout contact avec ses coéquipiers. Mais, une contamination n'est pas à exclure puisque, négatif lors des deux autres tests la semaine dernière, il s'est entrainé normalement avec l'équipe jusqu'à vendredi.

Les Biarrots, comme le prévoit le protocole, vont passer une nouvelle série de tests ce mardi 25 mai, jour de leur retour à l'entraînement, puis jeudi et samedi, veille de la demie. Si plusieurs nouveaux cas se déclaraient, le comité Covid de la Ligue National de Rugby serait saisie sur la possibilité pour Biarritz de disputer la rencontre. En fonction de cet avis médical, la commission compétitions de la LNR prendra la décision finale. Si le BO était jugé inapte, c'est l'équipe éliminée au tour précédent la mieux classée de la saison régulière, autrement dit Colomiers, qui serait repêchée pour joueur la demi-finale.

Mais du côté d'Aguiléra, on ne sent pas de véritable inquiétude pour le moment. Samedi, même si Shaun Sowerby a esquivé d'un cadrage débordement la question sur les raisons du forfait de Darly Domvo, ni l'entraîneur biarrot ni les joueurs ne semblaient véritablement inquiets. Selon nos sources, beaucoup de joueurs seraient en effet considérés comme "immunisés" contre le Covid-19, soit parce qu'ils ont été vaccinés, soit parce qu'ils ont déjà contracté le virus dans la saison et présentent encore des anti-corps. Les prochaines heures s'annoncent cruciales.