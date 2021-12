Pro D2 : Cassiem titulaire et Jacquelain de retour, la composition de Bayonne pour le dernier match de l'année

Ce vendredi, pour la 15e journée de Pro D2, l'Aviron Bayonnais doit valider son dernier bloc à Rouen. Après deux déconvenues face à Mont-de-Marsan et Oyonnax, les hommes de Yannick Bru ont redressé la barre : 14 points pris sur 15 possibles lors des trois derniers matchs. Pour rester au contact de Mont-de-Marsan et Oyonnax, et confirmer ces victoires, Bayonne doit s'imposer en Normandie.

On sait que ça va être rugueux. De plus, on retrouve des horaires de Pro D2, avec l'humidité qui tombe le soir et rend le ballon glissant. - Yannick Bru, manager de l'Aviron Bayonnais.

Mais attention à ces Normands, qui bien que 12e au classement sont capables de coups d'éclats, comme s'imposer à Aix-en-Provence ou faire tomber Oyonnax, dauphin du Stade Montois. Entraînés par Serge Betsen, les Rouennais ont bien l'intention de s'offrir l'Aviron Bayonnais pour Noël.

Privés de Maxime Delonca, victime d'une légère entorse acromio-claviculaire, de Joe Ravouvou (cheville), de Jean Monribot (pubalgie) et Gaëtan Germain (tendon d'Achille), Bayonne peut aussi compter sur le retour de John Ulugia au talonnage.

La composition de Bayonne pour le déplacement à Rouen :

Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque

Visuel France Bleu Pays Basque © Radio France