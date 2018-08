L'Aviron Bayonnais et le Stade Montois ont fait match nul (28-28) ce dimanche 26 août en clôture de la 2e journée de Pro D2. Les Landais sont passés tout près de l'exploit, mais les Basques ont égalisé à la dernière seconde. Un choc malgré tout décevant dans le contenu, trop brouillon.

Emmanuel Saubusse et les Bayonnais ont souffert face à de solides montois

Bayonne, France

Après un très bon début de championnat face à Brive, Bayonne a souffert pour sa deuxième réception d'affilée, face à Mont-de-Marsan ce dimanche 26 août en clôture de la 2e journée de Pro D2.

Un nul à l'arraché

Le choc entre deux prétendants aux phases finales a finalement accouché d'un match nul (28-28), arraché à la dernière seconde par l'Aviron sur un essai en force (Evrard Oulai), transformé par l'ouvreur Willie Du Plessis malgré une position excentrée.

L'Aviron arrache le nul dans les dernières secondes de la partie face au @SMR_Rugby !!! 28-28 #ABSMRpic.twitter.com/stVpa9hSdP — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) August 26, 2018

Les Montois qui n'ont jamais gagné en terre bayonnaise depuis le début des années 2000, sont passés tout près d'une très grosse performance et peuvent osciller entre satisfaction et déception de s'être fait rejoindre au dernier moment.

Etat d'esprit satisfaisant, réalisme absent

Les Bayonnais eux peuvent être soulagés d'avoir préservé in extremis leur invincibilité à domicile. L'emporter dans ce championnat très serré était "primordial" affirmait Joël Rey, l'entraîneur des avants ciel et blancs, avant match. Alors perdre... Ce nul et l'état d'esprit qui a permis de l'arracher ont donc de quoi les satisfaire.

Mais les joueurs de Yannick Bru ont aussi de quoi se mordre les doigts. Trop brouillons, pas toujours inspirés dans le jeu d'attaque, ils ont payé cher leurs erreurs (1 essai landais sur interception), mais peuvent surtout regretter leur manque de réalisme, au pied (11 points laissés contre 5 pour les Montois) comme sur certaines attaques.

Ce match haché, beaucoup moins abouti que la première sortie face à Brive prouve que l'Aviron a du potentiel mais n'est pas encore au point. Un bon rappel avant les deux premiers déplacements à Massy (vendredi 31 août) puis Oyonnax (jeudi 6 septembre).

Les résultats de la 2e journée

#PROD2, J2

► Retrouvez l'ensemble des scores de cette journée ! 👇 pic.twitter.com/CGFZ8NovnD — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) August 26, 2018

Le classement