Pro D2 : Colomiers bat Angoulême (15-8) et arrache son maintien !

Colomiers, France

Le grand ouf de soulagement dans les travées de Michel-Bendichou. Victorieux de Soyaux-Angoulême, les hommes de Julien Sarraute ne peuvent plus être rejoints par Bourg-en-Bresse (55 points). Les Bressans sont relégués, Colomiers (61 points au compteur) jouera bien en Pro D2 la saison prochaine.

Après un premier acte accroché (3-3 à la pause), Colomiers a accéléré en seconde période avec deux essais inscrits par Kylian Jaminet et Agustin Repetto.

Colomiers a passé 15 journées en position de relégable et se sauve à une journée de la fin. Déplacement à Provence Rugby dimanche 5 mai pour conclure cet exercice 2018-2019.

Mémain et Inigo disent au revoir à Bendichou

Romain Mémain et Sébastien Inigo ont passé respectivement 17 et 12 ans à Colomiers. Ils ont vécu leur dernier match à la maison ce dimanche. Le deuxième ligne et le demi de mêlée fêtés comme il se doit avant et après le match. Les deux hommes laissent le club en Pro D2.