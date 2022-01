Pro D2 : Colomiers s'offre le leader Oyonnax, lourde défaite de Montauban

Le Colomiers rugby a frappé fort jeudi soir au stade Michel-Bendichou, en ouverture de la 19e journée de Pro D2. Victoire à domicile (29-17) contre le leader Oyonnax, invaincu depuis dix matches. Colomiers menait 26 à 3 à la pause. Grâce notamment à deux essais du pilier géorgien Beka Sheklashvili (25e) et de l'ailier fidjien Peni Rokoduguni deux minutes plus tard (27e), transformés par l'artilleur Thomas Girard. Oyonnax a mieux négocié la seconde période, marquant à son tour deux essais. Mais la réaction aura été insuffisante pour combler le retard, d'autant que Colomiers a inscrit trois derniers points par la botte de Girard (76e).

"La victoire est juste belle. Les joueurs doivent profiter et comprendre qu'en travaillant dur, on peut vivre ce genre d'émotions", a réagi Julien Sarraute, responsable des trois-quarts avant, en conférence de presse d'après match. "Nous avons réalisé une très bonne 1ère mi-temps avec beaucoup d'intensité et de prises d'initiatives. On a très bien débuté pour prendre le score", déclarait le demi d'ouverture Romuald Seguy.

Colomiers est provisoirement 4e de Pro D2. Montauban est 6e, après sa lourde défaite à Carcasonne (31-6).