Pro D2 : contre Brive, le SA XV tombe pour la première fois à domicile (11-23)

Battus ce dimanche dans leur antre de Chanzy, les joueurs de Soyaux-Angoulême ont subi leur première défaite de la saison à domicile, contre des Brivistes supérieurs, et sont désormais 9e de Pro D2. Leur manager Julien Laïrle ne veut plus entendre parler de phases finales.

"Ce serait bien que tout le monde arrête de parler du Top 6". En conférence de presse d'après-match, le manager du SA XV, Julien Laïrle a été clair. "On vient de faire match nul contre Massy, perdre à Aurillac et contre Brive.... Maintenant on va prendre les matchs après les autres et on fera les comptes à la fin de la saison". Et en effet, comme contre les Franciliens et les Cantalous, Soyaux-Angoulême a perdu, contre Brive ce dimanche, une belle occasion de s'incruster dans la lutte pour les phases finales. Et descend à la 9e place de Pro D2, à 5 points de la

Cette fois-ci, contre un prétendant au Top 6, les Charentais n'ont quasiment pas existé. Ils ne l'auront fait, en fait, que 20 belles minutes, avec de l'intensité dans les rucks, récompensées par deux pénalités d'Erwan Nicolas dans les 22 mètres. Mais, ensuite, les Brivistes, l'un des effectifs les plus consistants de cette Pro D2, ont montré davantage de maîtrise, et ont puni les nombreuses erreurs angoumoisines, encore une fois trop nombreuses, entre en-avants et ballons égarés en touche.

Erwan Nicolas : "on a trop jeté les ballons". Copier

Et les Brivistes allaient inscrire, juste avant et juste après la pause, deux essais par deux troisième ligne, qui imposaient leur puissance au ras des rucks. D'abord, le le n°8 samoan Sootala Fa'aso'o (37e). Puis c'est le capitaine de l'équipe des Fidji, Dominiko Waqaniburotu qui aplatissait en coin, après une mêlée conquérante.

En face, les Violets ont rendu beaucoup trop de ballons au pied pour s'installer dans le camp adverse, notamment par leur numéro 10 Benjamin Pehau. Titulaire surprise, celui qui joue habituellement au centre est sorti à la pause, sans avoir pesé, tout comme l'autre jeune aligné d'entrée, le pilier droit Zauri Tevdorashvili, dominé en mêlée, comme le reste de son pack, par le 8 de devant corrézien. Et c'est d'autant plus dommage que les trois-quarts, Pierre Laffite, Kimani Sitauti ou Ledua Mau avait des jambes. Ce dernier a d'ailleurs inscrit le seul essai charentais, comme contre Massy, au terme d'une belle action.

En conférence de presse, Sébastien Lauhlé, Julien Laïrle et Erwan Nicolas sont venus débriefer la défaite. © Radio France - Thomas Coignac

Voilà les hommes de Laïrle plus invincibles à Chanzy, pas vraiment obligés de regarder derrière non plus, avec 11 points davance sur la zone de relégation. Ils se déplaceront dimanche chez une autre équipe du ventre mou, Vannes, pour tenter de reprendre, à l'extérieur, ces points égarés à Angoulême.

La fiche du match

Pro D2 - 18e journée

A Angoulême (stade Chanzy),

Brive bat Angoulême 23 à 11 (mi-temps: 13-6)

Spectateurs: 6500 environ

Arbitre M. Boyer

Angoulême : 1 essai de Mau (59e), 2 pénalités de Nicolas (10e, 18e)

Brive : 2 essais de Fa'aso'o (37e) et Waqaniburotu (49e), 2 transformations d'Olding, 3 pénalités d'Olding (21e, 26e, 54e)