Pro D2 : "Dans la gestion du match, on a été excellent," les déclas de Biarritz après Soyaux-Angoulême

Biarritz poursuit sa série. Contre Soyaux-Angoulême , accrocheur promu, le BO a enchaîné une nouvelle victoire (32-15) , qui porte à cinq le total des matches sans défaite depuis fin octobre. Une série inédite pour Biarritz, qui lui permet de conforter sa deuxième place du classement général de Pro D2.

Face aux Charentais de Vincent Etcheto , ancien technicien de l' Aviron Bayonnais , Biarritz a patiemment construit sa victoire, même si une baisse d'attention en fin de match lui ôte le bonus offensif à la dernière minute.

Les déclas :

Barnabé Couilloud, demi-de-mêlée du BO : "Je pense que, au vu des conditions, surtout du terrain, dans la gestion du match, on a été excellent parce qu'on a réussi à les mettre sous pression avec un jeu qui n'est pas forcément le plus favorable pour nous. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à tuer le match, alors qu'on a les occasions de le faire. On peut avoir un peu plus d'efficacité, notamment dans l'en but. Si on marque sur nos occasions, le match est terminé, donc ça se joue sur des petits détails. Mais je pense que dans la gestion, on a été très bon.

Je ne pense pas qu'il y ait eu du relâchement. C'est juste que des fois, on sort du vestiaire, on va s'échauffer, et on est un peu plus à plus ou moins dedans. Il y a plus ou moins d'énergie, et aujourd'hui c'était plutôt moins. Il y a certains joueurs qui amènent une énergie positive et là, peut être que ces joueurs étaient un peu en dedans et ça s'est vu. Ça s'est vu sur notre échauffement et sur l'entame de match."

Thomas Sauveterre, talonneur du BO : "C'est rageant parce que sur le match, je n'ai vraiment pas la sensation qu'on était mis en danger défensivement. Je prendrais surtout les dix dernières minutes, on s'est mis à faire pas mal de fautes, à essayer de mettre les mains dans certains rucks alors qu'on n'avait pas forcément besoin. On sait que le jeu est très ralenti dans ces terrains et ces conditions-là, donc on n'avait pas forcément besoin de se précipiter sur certains contests. On a mal maîtrisé les dix dernières minutes je pense ce qui a mené à cette dernière action ou c'est quand même rageant de perdre le bonus. Prendre un point de plus, ça aurait été bien. Bon après, on est toujours second. On est content, on regarde surtout la dynamique qu'on a essayé de mettre en place et on arrive à la conserve, c'est l'objectif."

Shaun Sowerby, manager du BO : "On avait pu un peu faire tourner pour ce match. C'est rassurant. Il y a de la qualité et de l'expérience dans notre contexte collectif, avec des joueurs qui sont avec nous depuis deux ou trois ans. Oui, c'est satisfaisant. Et aussi ça donne la possibilité à certaines de se reposer, d'avoir un turnover un peu plus équilibré, un peu plus simple qui à la fois pousse la concurrence et qui fait qu'on peut garder la fraîcheur.

Il reste encore un match à Béziers. Il faut qu'on finisse bien et que l'on valide tout le travail qui a été fait. Parce que ça a été dur depuis le départ. Il y a beaucoup d'efforts de la part de tout le monde et ce qu'on a dit aux joueurs avant le match, c'est qu'enfin, on a déclenché une certaine dynamique. Il faut profiter d'être ensemble, d'être bon. Cela n'arrive pas tout le temps. Donc il faut profiter et prendre du plaisir."

Prochain match à Béziers pour Biarritz, le jeudi 15 décembre à 21h, 15e et dernière journée de la phase aller du championnat de Pro D2.